Az Index is segít, hogy segíthessenek

Vlagyimir Putyin orosz elnök 2022. február 24-én különleges katonai művelet végrehajtását rendelte el az ukrajnai Donyec-medencében. Az invázió azóta is tart, vagyis bekövetkezett az, amit egészen mostanáig elképzelhetetlennek tartottunk:

A SZOMSZÉDOS UKRAJNÁBAN KITÖRT A HÁBORÚ.

A megtámadott ukrán nép, a civil lakosság szenvedését nem lehet tétlenül nézni, különösen azok után, hogy Putyin elnök háborúja már most elsöprő erejű menekülthullámot generált. Ez elsősorban az Ukrajnával határos országokat, így Magyarországot is érinti.



Ez a XXI. század eddigi legnagyobb menekülthulláma Európában: Magyarország csak az utóbbi másfél hét alatt mintegy 200 ezer háború elől menekülőt fogadott be.

PÉLDÁTLAN AZ AZ ÖSSZEFOGÁS IS, AMELYBEN AZ ORSZÁG EGY EMBERKÉNT MOZDULT MEG UKRAJNÁÉRT.

Az utóbbi napokban rengeteg történelmi és kisebb hazai egyház, felekezeti formáció, kisebb-nagyobb hazai és Magyarországon is tevékenykedő civil szervezet aktivizálta magát, és példaként kell kiemelni a segítőkész hétköznapi emberek önkéntes akcióit és szerveződéseit is.

Vagy olyan önkéntes, aki takarókat oszt, és szabad ágyakat keres, mások a szendvicsek készítését szervezik, hogy a menekülteket étel várja a pályaudvarokon. Sokan gyűjtenek pénzt, ruhát, valamint tartós élelmiszert; sokan helyben, a határon segítenek. Miközben a civil lakosság bevásárol, oszt, süt-főz, hoz-visz, szállást ad és szól két jó szót.

Most az Index is beszáll, és a maga eszközeivel segít.

Elindítottuk az Index Iránytű mellékletét (ide kattintva elérhető), amely egyfelől azt a célt szolgálja, hogy összekösse a felajánlót az adakozóval. Segítőt a segítővel. Egy speciális felületen egy helyre gyűjtjük össze, hogy mely szervezetek hol és hogyan támogatják a menekülteket, illetve milyen lakossági felajánlásokra van szükségük.

Ezzel részben szeretnénk koordinálni, láthatóbbá tenni a segítő szervezetek munkáját, mert most mindennél fontosabb, hogy a megfelelő segítség a megfelelő helyre jusson el.

Másfelől Magyarország legolvasottabb közéleti portáljaként azt is kötelességünknek érezzük, hogy a jó ügynek felületet biztosítsunk. A nagyobb, ismertebb jótékonysági szervezetekkel az utóbbi napokban felvettük a kapcsolatot, és arra biztatunk mindenkit, hogy bátran keressen bennünket, és felajánlóként csatlakozzanak hozzánk!