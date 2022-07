Sajtóközlemény

Az Index.hu Zrt. a Media1 oldalán megjelent írással kapcsolatban a következőket kívánja reagálni:

Határozottan visszautasítjuk, hogy bármelyik munkatársunk munkaviszonyának megszüntetésében a szakmai okokon kívül egyéb más tényezők is szerepet játszanak. Minden szerkesztőség szakmai vezetésének joga és feladata, hogy a lapkészítés belső irányelveinek megfelelően határozza meg a kiadvány tartalmát. Ezzel kapcsolatban minden olvasói kritikát örömmel fogadunk, és lehetőség szerint a konstruktív észrevételeket be is építjük a tartalomkészítés folyamatába. A szerkesztőség az Index autonóm szervezeti egysége, így a szerkesztőség vezetésének tartalommal, tartalomszervezéssel és szerkesztőségen belüli feladatmegosztással kapcsolatos döntéseit semmilyen módon nem kívánjuk kommentálni sem most, sem a jövőben.

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy számunkra a legfontosabb az olvasói elégedettség. Jelenleg az Index az egyik legolvasottabb hazai közéleti portál, naponta csaknem 1 millió felhasználó olvassa híreinket. Ennek a dinamikusan növekvő olvasótábornak a mérete a legjobb és legfontosabb visszajelzés a szerkesztőségünk által elvégzett munka minőségére.

A Media1-en megjelent anyag pontatlanságait, egyes ténybeli tévedéseit jelenleg jogi szempontból vizsgáljuk, és ezt követően döntünk a további lépésekről.