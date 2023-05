A szombati után újabb terheléses támadás érte az Indexet

A z Index és az Indamédia-csoport több kiadványa ellen vasárnap délután újabb terheléses támadást követtek el, amely ezúttal több mint két órára részben vagy teljesen megbénította a lapcsaládhoz tartozó oldalak elérhetőségét. Akárcsak szombaton, ezúttal is akadozott a szerkesztőségi rendszer működése, ami lehetetlenné tette a cikkek publikálását, és több esetben a főoldalak is elérhetetlenné váltak.

Az Index mellett a Díványt, a Feminát, a Totalcart, a Port.hu-t, a Velvetet és az Indavideót is érintő újabb terheléses támadás most is pontosan délután kettőkor kezdődött, így gyaníthatóan ugyanazok állnak mögötte, akik az előző akciót is megszervezték.

A szombati terheléses támadás és többórás leállás ellenére aznap az Index a legolvasottabb közéleti lap volt a Gemius adatai alapján. Olvasótáborunk a biztosíték arra, hogy a vasárnapi támadás sem ingatja meg a piacvezető pozíciónkat.