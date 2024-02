Az Index nyerte a hírversenyt a kegyelmi botrány kirobbanása után

Már 2024. február 2-án, a kegyelmi ügyről megjelent első hírek napján az Index magabiztosan vitte a napot, a legtöbb olvasó nálunk tájékozódott a témával kapcsolatos aktualitásokról, eseményekről. A hét további részében is megfigyelhető volt ez a tendencia, a hivatalos közönségmérési adatok szerint február 2. és 11. között az Index vonzotta a legtöbb egyedi látogatót. Híroldalunk pénteken már megközelítette az egymilliós látogatottságot, amit hétvégén át is lépett: szombaton 1 021 156, vasárnap pedig 1 016 600 olvasó böngészett az Index tartalmai között.

Fotó: Index

A Digitális Közösségmérési Tanács (DKT) és az e.gemius adatai alapján február elseje és tizenegyedike között, tehát a kegyelmi botrány kirobbanása (plusz egy nap) óta minden mutatóban az élen végzett az Index a közéleti híroldalak versenyében. A legtöbb egyedi látogató (2,637 millió), a legtöbb oldalletöltés (62,295 millió) és az oldalon töltött idő (29 perc 50 mp) mutatójában sem talált legyőzőre portálunk.

Az egyes mutatókban megmutatjuk a legjobb 6 eredményeit. Kezdjük az egyedi felhasználókkal:

Index (2,637,176) 24.hu (2,453,576) Origo (2,305,676) Blikk (2,224,484) Femina – az Indamedia cégcsoport tagja – (2,033,540) Telex (1,889,040)

Az oldalletöltések számában is élen zárt az Index, a híroldalak versenye az alábbiak szerint alakult:

Index (62,295,204) 24.hu (32,389,345) Telex (30,670,341) Origo (30,542,295) Blikk (22,798,095) Portfolio (18,370,286)

Eddig az oldalon töltött idő (ATS) mutatóját is vezeti az Index februárban, alább a közéleti hírportálokat tüntetjük fel:

Index (29 perc 50 másodperc) Telex (26 perc 6 mp) 24.hu (18 perc 10 mp) HVG (14 perc 55 mp) Portfolio (13 perc 51 mp) Origo (13 perc 23 mp)

Fotó: Index

Az Index az Index

A korábbi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a belföldi és a fontos nemzetközi történéseknél is az Indexről tájékozódik a legtöbb olvasó. Két évvel ezelőtt, az orosz–ukrán háború kitörésének napján is az Indamedia kiadványa volt a leglátogatottabb hírportál Magyarországon: 2022. február 24-én 1 417 732 egyedi felhasználó kereste fel az oldalt, és követte itt az eseményeket. Az országgyűlési választások napján, 2022. április 3-án is az Index nyerte a hírversenyt: több mint 1,2 millióan követték nálunk a választás történéseit.