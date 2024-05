9132 napja mindig, mindenhol ott vagyunk

Ünnepelünk. Okunk van rá. Az Index átlépett az érett felnőttkorba. A hírportál 2024. május 17-én ünnepli 25. születésnapját. Leírva ez csupán egy dátum, miközben az Index és a magyar médiapiac életében negyedszázad. Megünnepeljük, ahogy illik, összejövünk, koccintunk, beszélgetünk, és megemlékezünk azokról, akik jelentős mennyiségű álmot, munkát fektettek abba, számolatlan álmatlan, átdolgozott éjszakát hagytak és hagynak maguk mögött azért, hogy az Index Index legyen. Hulljon hó, szakadjon eső, jelezzen a naptár piros betűs ünnepet, mi mindig és mindenhol ott vagyunk. Ott, ahol az események történnek, és ott a képernyőkön, telefonon és tableten, Index-applikáción, naponta egymillió háztartásban, személyes térben, baráti közösségekben, hivatalokban és nyaralókban.

Az, hogy az Index 2024-ben az ország első számú, vezető hírportálja, mindenki érdeme és elismerése. Beleértve minden alapítót, az összes munkatársat, aki az elmúlt 25 évben valaha is itt dolgozott és dolgozik ma is. Köszönjük az erős és stabil alapokat, és mi, akik 2024-ben együtt és közösen formáljuk, alakítjuk az Indexet, a legjobb szakmai tudásunkkal folyamatosan igyekszünk megfelelni az elvárásoknak. Mert nem tehetünk mást, folytatjuk a megkezdett munkát – és őrizzük a piacvezetői szerepet.

Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy 2024-ben olyan sorozatot tudhatunk a magunkénak, amire nincsen példa: az év elején 58 napon át végig az első helyen álltunk, és ha csak a hírportálok versenyét nézzük, szinte soha sem találunk legyőzőre.

Fotó: Index / Index Index25

Ez a szakmai és közösségi munka azonban mit sem érne, ha az Index olvasói az elmúlt 25 évben ne tartanának velünk minden nap – napokra bontva ez annyit jelent, hogy már több mint 9132 napja rendre visszatérnek az Indexre, amiért nem lehetünk eléggé hálásak. Nekik is köszönhető, hogy az Index ma már nem csupán hírportál, hanem megkerülhetetlen közösségi platform.

A 25 éves Index együtt ünnepel az olvasókkal, a partnerekkel, a munkatársakkal. Ennek első hivatalos állomása 2024. május 19-én lesz a SopronFesten. Már ehhez kapcsolódott május 11-i beszélgetésünk a 70 éves Eperjes Károllyal, valamint Puzsér Róbert és Sebestyén Balázs beszélgetése is. Innen indul egy év végéig tartó roadshow, amely során az ország szinte összes kiemelt kulturális, zenei és sporteseményén jelen leszünk. Azért is érdemes egész nyáron követni minket, mert néhány szerencsés olvasó az Index vendégeként vehet részt ezeken a rendezvényeken.

Az Index születésnapjára egy különleges játékkal is készülünk: a Lettery szókirakós fejtörővel, aminek fejlesztéséhez a hírportál történetének összes leütött karakterét felhasználjuk. Ennek fejlesztése folyamatos, az Index olvasói hamarosan találkozhatnak vele.

Az Index az elmúlt években mindig is az élen járt a technológiai újításokban, de piacvezetőként nem is tehetünk mást. Hamarosan útjára indítjuk az elsősorban az Index-applikációba fejlesztett új időjárás funkciót, amelynek segítségével olvasóink ezen keresztül nyomon tudják követni az időjárás aktuális változásait. Azt is, hogy milyen rövid vagy középtávú előrejelzés várható Budapesten vagy Magyarország egész területén, milyen figyelmeztetéseket adnak ki vármegyékre és régiókra – mindezt megújult radar-, műhold- és riasztási térképeink segítségével.

A háttérben pedig több olyan fejlesztésünk folyamatban van, amelyekben fontos szerepet kap az AI is, és ahogyan 2023-ban, az Economxszal közös szervezésben idén is megrendezzük az AI Summit programsorozatot, tele számos meglepetéssel, nagy dobással.

Mindez azt bizonyítja, hogy az idén 25 éves Index tényleg belépett a felnőttkorba. Együtt fejlődünk a technológiával, figyelünk az olvasói szokások változásaira, és ígérjük, mindig, mindenhol ott leszünk, ahol történik valami, hogy hozzánk mindig érdemes legyen visszatérni. Köszönjük az olvasóknak a támogatást, a partnereknek az együttműködést, az elődöknek a jó alapokat. A munkát folyatjuk, mert: Az Index az Index – immár 25 éve.