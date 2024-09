Elindult az IndaPlay, az Indamedia streamingplatformja

Technológiai újítások terén globális szereplőkkel felvenni a versenyt nem a legegyszerűbb feladat, ugyanakkor születhetnek olyan, a lokális kereslet igényeire szabott egyedi megoldások, amelyek a felhasználói és hirdetői igényeknek egyaránt megfelelhetnek. Ezzel az alapgondolattal vágott saját fejlesztésbe az Indamedia kiadócsoport, lekövetve a videós tartalomfogyasztásban bekövetkező robbanásszerű növekedést is. Így született meg az IndaPlay, amely hétfőn már több mint egymillió videóindítást generált.

Az IndaPlay egy videóplatform, amely felhasználóinak a szórakozva informálódás lehetőségét kínálja. Jelenleg az Indamedia csoporthoz tartozó médiumok publikálják itt saját gyártású videóikat, helyszíni riportokat, beszámolókat, podcastbeszélgetéseket, shortformátumokat, így itt olvasóink, nézőink megtalálhatják az Index szerkesztőségének videóit is. Tekintettel a kiadó tematikailag sokszínű palettájára, a platformon a közélettől és gazdaságtól kezdve a kulturális és magazinos témákon át egészen a gasztronómiáig lelhetők fel minőségi videók, de a természet, az állatok vagy akár az autók szerelmesei is bőséggel találnak itt tartalmat.

Az elmúlt másfél évtizedben több videós platformot is használtunk kiadói tartalmaink közzétételére, nagy elérés és jelentős árbevétel mellett. Ugyanakkor ezt a két szempontot nem mindig tudtuk összehangolni, illetve a műszaki színvonal és az üzleti megoldások terén is megnövekedtek az elvárásaink. Az IndaPlayjel pedig kötöttség nélkül, egyszerre tehetünk eleget a fogyasztói és a hirdetői igényeknek

− mondta el Ziegler Gábor, az Indamedia vezérigazgatója.

A platformon a napi tájékozódást segítő híranyagok, élő tudósítások, közéleti videók mellett nagy mennyiségben kínálunk szórakoztató tartalmakat, színes, magazinos anyagokat, valamint folyamatosan érkezünk új műsorokkal is. A béta-időszak zárásaként pedig hamarosan letölthető lesz az IndaPlay alkalmazás is.

A már most több ezer prémium-, saját gyártású videót tartalmazó streamingplatform ingyenes, és regisztráció nélkül is bárki számára elérhető. Ugyanakkor regisztrációt követően lehetőség nyílik egyéni preferenciák beállítására, vagy például feliratkozni egy minket érdeklő csatornára. A tartalmak megoszthatók, beágyazhatók, és a fejlesztési tervek szerint az IndaPlay hamarosan új, izgalmas funkciókkal is bővül.

A platform béta-üzemmódban július elején rajtolt el, a felhasználók jelenleg már az üzemszerű működési formátummal találkoznak.

Az IndaPlay szeptember 16-án Magyarország 14. leglátogatottabb oldala lett a toplistán, a streamingoldalak között pedig 268 736 valós felhasználójával a második helyet vívta ki. Ezen a napon, azaz alig két héttel az éles indulást követően az oldal 1 034 572 videós nézettséget generált.