Ha időjárás, akkor Index: új szolgáltatás indult

Egy teljesen átalakított és tartalmában is frissített funkcióval találkozhatnak mostantól az Index olvasói: a hírportál webes felületén a jobb felső sarokban, az applikációban pedig az alsó menüsorban érhető el az új időjárás-előrejelző szolgáltatás. Rövid, közép- és hosszú távú meteorológia, saját fejlesztésű műholdkép, radaros térképmodul és még sok más lehetőség rejlik az Index Időjárásban, amely kérés esetén riasztást is küld a telefonunkra.

Az Index-applikáció időjárási funkciója Android- és iOS-rendszereken is elérhető. Az alkalmazásban lokációra szabva kérhetjük le az előrejelzéseket, és feliratkozhatunk időjárási riasztásokra, akár több települést is megadva. Ezeket később bármikor módosíthatjuk, így bárhol is vagyunk, mindig időben értesülhetünk a közelgő meteorológiai eseményekről.

„Az elmúlt években tapasztalható drasztikus éghajlat- és időjárás-változások felszínre hozták azt az olvasói igényt, hogy a hírportálok profi előre jelző szolgáltatással is rendelkezzenek. Úgy véltük, hogy egy ilyen tartalmilag színes, generalista site-nak, mint az Index, szinte kötelessége, hogy az eddiginél is mélyebb és szakmailag is minőségi időjárás-prognózissal jelentkezzen. A legfőbb adatokat a Hungaromet (egykori OMSZ) biztosítja, de több más forrásból is dolgozunk a lehető legpontosabb szolgáltatás érdekében” – avatott be a részletekbe Starcz Ákos, az Index vezérigazgatója.

Hozzátette: „Mind a fejlesztés koncepcióját, mind az adatok vizualizációját házon belül oldottuk meg, így mostantól teljesen egyedi radaros, illetve riasztási térképpel is rendelkezünk. Bízunk benne, hogy mindez tovább erősíti a felhasználói élményt az Indexen.”

Az Index Időjárás legfőbb funkciói:

Pontos lokációra szűrt és megjelenített időjárási adatok (és szövegek);

Megbízható aktuális, rövid és középtávú előrejelzések;

Orvosmeteorológia, levegőminőség;

Radar- és műholdkép;

Járási szintű térkép az aktuális időjárási riasztásokról;

Megyei szintű, 24 és 48 órás riasztási térkép a várható időjárási eseményekről;

Lokációalapú riasztások valós időben: ezt külön engedélyezve a mobilapplikációban a rendszer a beállított körzetekre, illetve az aktuális tartózkodási helyre kiadott riasztásról is tud értesítést küldeni a felhasználónak.

A nem olyan távoli jövőben programajánlókhoz, szabadidős tevékenységekhez (például síelés, horgászat, fesztiválozás stb.) mellékelt időjárás-előrejelzésekkel és pollenjelentéssel is készül a vezető hírportál fejlesztői csapata.