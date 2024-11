Ahogy eddig is, úgy a jövőben is a korrekt tájékoztatásra törekszünk. Munkánknak eddig sem volt része, hogy lejárató kampányokban vegyünk részt, ahogy azzal Magyar Péter vádolta az Indexet. Beszámolunk viszont mindenről, ami közérdeklődésre tarthat számot, így arról is, ha „valaki nem az, aminek látszik”. Olvasóink is ezt várják el tőlünk.

A Magyar Péter vasárnapi sajtótájékoztatóján elhangzott rágalmakat az Index vezetősége visszautasítja, amiképpen az Index újságírójára tett személyeskedő megjegyzéseket is. Továbbá vizsgálja annak a jogi lehetőségeit, hogy Magyar Pétert számonkérje a legolvasottabb hazai hírsite jó hírnevének folyamatos rombolásáért, üzleti károkozásért.

Mert az Index az Index.

Az Index szerkesztőségének vezetése