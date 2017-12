A Pokémon Go óta több a közlekedési baleset Amerikában

Egy friss kutatás szerint statisztikailag kimutatható, hogy Pokémon Go megjelenése óta több közlekedési baleset történt Indiana állam egyik megyéjében – derül ki a Rolling Stone cikkéből. A Purdue Egyetem kutatói 12 ezer rendőrségi jelentést gyűjtöttek össze Tippecanoe megyéből, és állításuk szerint a balesetek száma és helyszínei mind 2016 egyik legnépszerűbb telefonos játékához köthetők.

A kutatás például rávilágít arra, hogy megnőtt a karambolok, sérülések és halálos balesetek száma azokon a helyeken, ahol úgynevezett PokéStopok, a játékon belüli kis központok vannak. A kutatásból még kiderül, hogy

a játék első 148 napjában 134 közlekedési baleset történt a megyében,

ez 500 ezer dolláros kárt okozott,

31-en sérültek meg és ketten meghaltak.

A legtöbb baleset a kutatók szerint leginkább annak köszönhető, hogy rengetegen használják a játékot vezetés közben, és ha az indianai adatokat országos szintre vetítik ki, akkor a Pokémon Go akár 256 halálos áldozatot is eredményezhetett az indulása óta.

Megoldásként szerintük a kormánynak még jobban szigorítani kéne a vezetés közbeni telefonhasználatot, ugyanis sok államban csak SMS-ezni és telefonálni tilos, de ez nem vonatkozik például egy applikáció használatára. Jerry Brown, Kalifornia kormányzója tavaly már alá is írt egy törvényt, amiben minden telefonos aktivitást betiltanak vezetés közben, kivéve, ha az eszköz hozzá van erősítve valamihez, mint például az Uber-sofőrök esetében. A játékot fejlesztő Niantic is igyekszik segíteni azzal, hogy először csak figyelmeztetett a játékon belül, hogy senki ne használja és vezessen egyszerre, majd bevezetett egy új rendszert, miszerint 30 mérföld per óra felett nem jelennek meg a játék térképén az elkapható Pokémonok.

