Titokban feltöltött fotóinkat is elfogja a Facebook

Nehezebb lesz visszaélni az arcképünkkel, vagy titokban fotókat megosztani rólunk a Facebook most induló arcfelismerő rendszerének hála - írja a TechCrunch. A Photo Review néven futó alkalmazás akkor is riasztani fog minket, hogy egy frissen feltöltött képen valószínűleg rajta vagyunk, ha nem is vagyunk azon bejelölve.

Az új funkció fontos döntéseket tesz lehetővé. Annyiban hagyhatjuk az egészet, megadhatjuk a nevünket, vagy jelenthetjük a képet a Facebooknak.

Kíváncsian várjuk az első tapasztalatokat, mert számtalanszor előfordult velünk másfajta arcfelismerő eszközök használata közben, hogy a nagyobb rendezvényeken készült képeinken tök ismeretlen embereket is megjelölt a gép, hogy ugyan mondjuk már meg, ki látható ott. A Facebook rendszerében is elvileg megvan a lehetőség, hogy az arcképünket tök idegen emberek utcán vagy szórakozóhelyeken készült fotóin lássuk viszont.

Persze csak akkor kapunk értesítést, ha a képet amúgy is láthatnánk, például azért, mert nyilvánosan megosztották. A privát, vagy az ismeretségi körülkön kívül eső csoportokban megosztott képekhez ezután sem férünk hozzá, elvégre a feltöltő magánszféráját is védenie kell a Facebooknak.

Amikor az arcképünk egy másik ember profilképeként jelenik meg, a Facebook mindig értesítést fog küldeni.

Európában és Kanadában, ahol szigorú törvények szabályozzák az arcfelismerést, lehetőség lesz teljesen kikapcsolni ezt a funkciót, és arra is megkérhetjük a Facebookot, hogy törölje a rólunk készült arcfelismerési mintáit. Az újítások a következő hetekben, fokozatosan válnak elérhetővé.

A képek gépi feldolgozása a látássérült embereknek is nagy segítséget nyújt, mert a rendszer nemcsak az arcokat azonosítja, hanem a környezetről is leírást tud készíteni.