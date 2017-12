A jövő, ami sosem volt: Seattle, a retrofuturista metropolisz

Az 1963-ban épült Cinerama mozi városképi jelentőségű épület. Hatalmas, hárompaneles vásznán 70 milliméteres filmeket is be lehetett mutatni, amit a mozi jövőjének gondoltak fél évszázaddal ezelőtt. 2001-ben itt mutatták be először a 2001 Űrodüsszeia felújított, 70 mm-es változatát. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)