Webportállá alakulhat a Snapchat

A Snapchat fejlesztői elkezdtek dolgozni egy "Sztorik mindenhol" nevű terméken, és az amerikai Cheddar tévécsatorna úgy tudja, hogy a tinik közösségi alkalmazása ezzel a mobilos appon kívül akarja elérhetővé tenni a felhasználók által létrehozott sztorikat.

A fejlesztés levezényléséhez felvették Rahul Choprát, aki korábban a News Corp médiacég alelnöke és videós tartalmakért felelős vezetője volt, ezelőtt pedig egy online közösségi adatokkal foglalkozó ügynökség, a Storyful vezérigazgatói posztját töltötte be.

A Cheddar szerint a fejlesztések még korai stádiumban vannak, és Choprának azt kell kitalálnia, hogy miként jusson el a netezők szélesebb köréhez az a rengeteg tartalom, ami most csak Snapchat appban érhető el.

Ha megnézzük a rivális közösségi portálokat, a Snapchat létrehozhat beágyazható kódokat, hogy a videókat és képeket be lehessen illeszteni más weboldalakra, de akár olyan felhasználói oldalakat is összerakhatnak, mint amilyen az Instagramon is van, hogy egy-egye felhasználó tevékenységét ne csak az appban, hanem számítógépes böngészőben is követni tudják az érdeklődők.