Drogtól fűtött titkos szexpartikon mulatnak a Szilícium-völgy férfi urai

A Szilícium-völgyben nyílt titoknak számítanak az egyre általánosabbá váló szexpartik, ahol a startupvilág férfi fejesei drogmámorban mulatnak, a nőket meg akkor is kinézik, ha elmennek, akkor is, ha kimaradnak – állítja Emily Chang, a Bloomberg újságírójának februárban megjelenő könyve, amelyből a Vanity Fair közölt részleteket. A szexpartik hatása Chang szerint az üzleti életre is kiterjed.

Akták Zaklatási botrányok az Egyesült Államokban A Tarantinót felfedező nagyhatalmú producerről, Harvey Weinstenről kiderült, hogy évtizedek óta szexuális ragadozó. Sorra derülnek ki színészekről is hasonló sztorik.

A könyvnek már a címe ("Brotopia: Breaking Up the Boys' Club of Silicon Valley") is jelzi, hogy a techvilág melegágyának férfidominanciájáról készül lerántani a leplet, esetleg ráhúzni a vizes lepedőt. Bár Chang már két éve dolgozik rajta, különös aktualitást ad neki a 2017-et világszerte felforgató zaklatásibotrány-hullám, amely a techvilágot is elérte. Mindemellett a könyv a szexpartikon túl a szilícium-völgyi férfidominancia más aspektusait is bemutatja.

A Business Insider összefoglalója szerint a számos befektető és vállalkozó által elmondott történetekre építő könyvből többek között kiderül, hogy:

A partikat MDMA és más drogok tüzelik, a tabletták olykor a techcégek logóit mintázzák.

A kockázatitőke-befektetők, startupperek és wannabe vállalkozók által látogatott partikat változatos helyszíneken rendezik, a San Francisco külvárosában álló birtokoktól ibizai jachtokig.

A szexpartikat a nagy hatalmú férfielit uralja, azokat a nőket, akik mégis részt vesznek, gyakran megbélyegzik emiatt, és elveszthetik a Szilícium-völgy tiszteletét.

Egy Changnak nyilatkozó nő szerint viszont nőként nincs jó megoldás: "Ha részt veszel ezeken a szexpartikon, soha ne is álmodj arról, hogy céget alapítasz vagy hogy valaki beléd fektet. Ezek az ajtók bezárulnak. De ha nem veszel részt, akkor kizárnak."