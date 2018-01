Tükröm, tükröm, mutasd nékem, hogy néznék ki kombinében

A ruhavásárlás hosszadalmas és macerás dolog, mer boltról boltra járva kell felpróbálgatni a ruhákat, ráadásul gyakran még sorba is kell állni a próbafülkénél. Ezt oldaná meg az Amazon által levédetett kevert valóságos tükröt, amely lehetővé tenné hogy az otthon kényelméből, a virtuális valóságban próbáljunk fel egy-egy darabot, hogy megnézhessük, hogyan állna – írja a Verge.

A szabadalom szerint a tükör felülete részben tükröződő, részben áttetsző lenne, és többféle kijelzőt, kamerát és projektort használna a valódi képmásunkból és a virtuális ruhákból álló kevert kép létrehozásához és bemutatásához. Először körbepásztázná a teret, hogy virtuálisan leképezhesse, majd azonosítaná az előtte álló arcát és szemeit, hogy tudja, mit kell majd visszatükrözni. Ezután adná rá az igazi alapján modellezett virtuális térben álló felhasználóra a virtuális ruhát.

Természetesen nem minden szabadalomból kerekedik piaci termék. Ugyanakkor több jel utal arra, hogy az Amazon komolyan gondolja ezt a fejlesztési irányt. Egyrészt tavaly vették meg a Body Labs nevű céget, amely éppen azt ígérte, hogy számítógépes látás segítségével 3d modelleket fognak tudnak létrehozni mozgó emberekről, hogy virtuálisan felöltöztessék őket.

Másrészt az Amazon tavaly mutatta be az Echo Look nevű hangvezérelt kamerát, amellyel öltözködés közben lehet körbeforgatható modelleket készíttetni magunkról, hogy lássuk, hogy áll rajtunk a ruha, és tanácsot is kérhetünk Alexától, az eszközben lakó intelligens asszisztenstől, hogy segítsen eldönteni, mit kéne inkább felvenni. Logikus következő lépés lenne, ha a valódi ruhapróbát már ki is lehetne hagyni a folyamatból.