Az amerikai tanárokat lövöldözős játékkal készítik fel az iskolai lövöldözés túlélésére

Az amerikai belbiztonsági minisztérium lövöldözős videojátékokhoz hasonló szimulátort fejlesztett, hogy felkészítse a tanárokat az iskolai lövöldözésekre – írja az Engadget.

A program általános változata már tavaly júniusban elkészült, most viszont egy kifejezetten tanárokra szabott verziót mutattak be. A program egyik vezető fejlesztője szerint a cél, hogy lehetőséget adjanak a tanároknak, hogy megismerjék a lehetőségeiket egy ilyen szituációban, hogy ha élesben is előfordulna ilyesmi, jobban feltalálják magukat.

A program neve Enhanced Dynamic Geo-Social Environment (továbbfejlesztett dinamikus geo-szociális környezet), vagy röviden EDGE. A belbiztonsági minisztérium az amerikai hadsereggel közösen fejlesztette, az Epic Games játékfejlesztő stúdió Unreal játékmotorjára épül. A készítők a Virginia Tech egyetemen történt 2007-es és a Sandy Hook általános iskolában zajlott 2012-es lövöldözések alatt készült hangfelvételeket is hallgattak, illetve egy áldozat anyjával is beszéltek, hogy minél élethűbb szimulációt tudjanak létrehozni.

A programban egy tanár, egy rendőr és a lövöldöző szerepébe is bele lehet bújni. Képes figyelembe venni az adott iskolák saját biztonsági intézkedéseit és ehhez szabni a szimulációt. A játék során a felhasználó tippeket kap arra, hogyan érdemes reagálni egy-egy szituációban, például bezárni az ajtót vagy barikádot építeni.

A program tavasztól lesz elérhető.