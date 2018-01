Amerikai kormányzati gépekről csapatják a bosszúpornót

Wow, megacsöcsök! Meztelen cucc is van?

– írta egy ismeretlen illető angolul még novemberben egy női fotó alá a legnagyobb, úgynevezett bosszúpornós hálózaton. Azaz egy olyan fórumon, ahol másokról azok beleegyezése nélkül terjesztenek, kommentelnek, cserélgetnek meztelen, vagy annál is keményebb fotókat.

A bejegyzést egy olyan IP-címről írták, amely az Egyesült Államok szenátusához tartozik.

És ez csak egyetlen példa. Erre az említett, Anon-IB nevű bosszúpornó-fórumra az amerikai hadseregből, kormányzati gépekről, még az elnöki irodából is rendszeresen csatlakoznak. Mindezt az amerikai Daily Beast hozta most nyilvánosságra egy biztonságtechnikai elemzőre hivatkozva, aki a saját kutatását osztotta meg a lappal.

A Daily Beast azt írja, az Anon-IB egy ingyenes, névtelen fórum, amelyen az illegális fotók nemek és helyszínek alapján is kereshetők, az amerikai szekcióban még államokra is lehet szűrni. A fórumnak a 2014-es "Fappening" botrányban is szerepe volt, akkor celebek ellopott képeit tették fel rá.

Fotókat keresek X.Y.-ról. Állandóan mezteleneket küldözgetett a haverjaimnak. Akarnék még nézni párat.

– írta múlt augusztusban valaki egy szenátusi IP-címről.

A cikk szerint a szenátusi gépről csatlakozó illető(k) leginkább az úgynevezett Xray (röntgen) szekcióra vannak rákattanva, ahol úgy photoshoppolják a beküldött képeket, mintha a nők meztelenek, vagy mindent láttató ruhában lennének. Egy másik üzenetben, amit szintén egy szenátusi gépről írtak, egy nő képét küldte be valaki azzal a kéréssel, hogy egy főiskolára járt vele, és jó lenne, ha valaki találna még róla képeket.

Az adatok szerint legalább egy poszt az elnöki hivatalhoz köthető. Ennek része több intézmény is, például tanácsadói irodák, a nemzetbiztonsági tanács, a tudományos-technológiai hivatal, költségvetési hivatal, és konkrétan az USA elnökének hivatala is. A lap megkérdezte Sarah Huckabee Sanders fehér házi szóvivőt, de egyelőre nem érkezett válasz.

Nincs reményük a láthatatlanságra

Az adatokat Einar Otto Stangvik, a norvég VG című lap biztonsági elemzője adta a Daily Beastnek. Stangviknak elmondása szerint egy forrása mutatta meg a trükköt, hogy lehet kinyerni az IP-címeket, mire Stangvik írt egy kódot, amivel optimalizálta a folyamatot, és meg is szerezte a gigantikus adatbázist. Ő azon az állásponton van, hogy mindez legálisan történt.

“Az adatokat azért akartuk megszerezni, hogy megértsük a sértő képek terjedését, és hogy megmutassuk a tetteseknek, hogy nincs több reményük a láthatatlanságra, mint az áldozataiknak" – mondta Stangvik, aki archiválta is a posztokat, mivel az Anon-IB csak 15 oldalnyit tart meg minden szekcióban.

A Daily Beast hozzáteszi: IP-cím alapján még nem tudni, pontosan ki ült a gépnél, és az is lehet, hogy egy hacker térítette el a forgalmat a kormányzati gépeken át. Ugyanakkor

a szenátusi és az elnöki hivatali IP-címek nincsenek rajta egyetlen olyan listán sem, amely a valaha meghekkelt gépeket sorolja fel,

figyelmeztet a lap.

A Daily Beast elérte az Anon-IB egy adminját, de ő nem nyilatkozott. Ugyanakkor segített abban, hogy a lap ellenőrizze az állítólagos adatszivárgást: az admin elküldte egy létező felhasználó IP-címét és posztját ellenőrzési céllal, a Daily Beast pedig megtalálta ezt a cím-poszt párost a saját adatbázisában.

Arra a kérdésre, hogy hány felhasználó lehet kormányzati alkalmazott, az admin azt írta vissza, hogy nem nézik, kik a felhasználók, szóval nem tud erről semmit állítani.

A tengerészgyalogságnál már volt botrány

Tavaly a tengerészgyalogságban már volt egy bosszúpornó-botrány, a katonák a partnereikről osztottak meg videókat és fotókat titkos Facebook-csoportokban. Akkor széleskörű nyomozás volt, a jogszabályok is szigorodtak, és büntetőjogi kategória lett ez a tevékenység a haditengerészetnél és tengerészgyalogságnál. Ennek ellenére az Anon-IB-n a jelek szerint folytatták ugyanezt.

“Még egy csomó van ott, ahonnan ez jött" – írta valaki tavaly novemberben egy nő melleit ábrázoló fotóhoz egy, a flottához regisztrált IP-címről. Másik, hasonló posztokban nevesítik is a képeken látható katonanőt, miközben sokan további fotókat követelnek róla.

Van bárkinek róla? Elhagyta a férjét egy másik srác miatt, miközben kiküldetésen volt. Úgy hallottam, vannak róla meztelen képek, és egy szexőrült állat.

– írta valaki egy posztban, szintén a flottához kapcsolhatóan.

A flotta a lapnak annyit mondott, hogy mindenki, aki hozzájuk csatlakozik, aláír egy papírt, hogy nem használhatja az erőforrásokat olyanokra, ami nem összeegyeztethető a köz szolgálatával, beleértve a tiltásba a pornót is. Ha ezt megszegi, jogi következményekkel kell szembenéznie.

A lap szerint van olyan felhasználó, aki rendszeresen Fort Meade-ről posztol (itt több amerikai nemzetbiztonsági-kibervédelmi intézmény van, például az NSA is), és olyan nőkről kér meztelen fotókat, akik az NSA-nél dolgoznak. Van IP-cím a Szövetségi Energiahivataltól és más kormányzati hivataloktól is.