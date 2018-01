Betilthatják a kínai mobilt az amerikai hivatalokban

Az amerikai törvényhozást régóta foglalkoztatja, hogy a kínai mobilgyártók, például a Huawei és a ZTE népszerűsége mekkora biztonsági kockázatot jelenthet. Egy texasi képviselő, Mike Conaway múlt héten benyújtott törvényjavaslata (Defending U.S. Government Communications Act) azt célozza, hogy az amerikai kormány ne vásároljon telekommunikációs eszközöket és szolgáltatásokat a Huawei-től és a ZTE-től.

Conaway a honlapján közzétett nyilatkozatában azt írja, hogy a kínai gyártók technológiája egy olyan országból származik, ami nemzetbiztonsági kockázatot jelent az Egyesült Államokra nézve, és a kínai eszközök használata azzal egyenértékű, hogy kínai megfigyelőeszközökkel vesszük körbe magunkat. Conaway hírszerzési információkra hivatkozva állítja: előfordult már, hogy a Huawei adatokat osztott meg a kínai kormánnyal, és mivel a vállalat egyre inkább terjeszkedik az Egyesült Államokban, ez egyúttal növekvő biztonsági kockázatot is jelent.

Conaway érvelése annyiban logikus, hogy Kínában csakugyan nem különül el olyan határozottan az állam és a magáncég fogalma, mint az Egyesült Államokban. Nehéz elképzelni, ahogy a kínai vezetés adatszolgáltatásra szólítja föl a Huawei-t, és azok nemet mondanak. De Tim Cook nyugodtan visszapofázhatott az FBI-nak, amikor velük akarták feltöretni a San Bernandinó-i terrorista iPhone-ját, és nem kellett megtorlástól tartania.

A Huawei számára a törvényjavaslat a lehető legrosszabbkor jött. Az egyik legnagyobb amerikai mobilszolgáltató, az AT&T a múlt héten jelentette be, hogy kihátrál a Huawei-jel kötött megállapodásból, pedig ők forgalmazták volna a Huawei Mate 10 Pro telefont az Egyesült Államokban. Ha valami, hát ez a lépés tönkreteheti a Huawei nyugati terjeszkedéssel kapcsolatos ambícióit. De – írja a New York Times – a Huawei és az AT&T együttműködésére az amerikai törvényhozás is felfigyelt, és hivatalos levelet írtak az ügyben a Szövetségi Távközlési Bizottságnak.

Conaway kezdeményezése csak egy újabb epizódja annak az általános trendnek, ami a külföldi gyártmányú szoftvereket és hardvereket igyekszik kiszorítani az amerikai állami intézményekből. Tavaly nyáron hat amerikai hírszerzési ügynökség nyilatkozta azt a Szenátus hírszerzési bizottságának, hogy aggályaik vannak a Kaspersky Lab termékeivel kapcsolatban. A fegyveres erőknél a kínai DJI kamerás drónjainak használatát tiltották be.

