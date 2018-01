Alighanem ez minden idők legdrágább okosórája

A neves óragyártó, a Tag Heuer karórái nem olcsók. A márkanevet meg kell fizetni; hiába, hogy Android Wear fut rajta, a Tag Heuer Connected Modular 45 okosóra már alapkiszerelésben is 1600 dollárba kerül.

A héten tartják az SIHH 2018 konferenciát Genfben; itt mutatták be a Connected Modular 45 Full Diamondot, ami pont ugyanazt tudja, minti az alapmodell, csak tetőtől talpig gyémántok borítják. Az 589 darab, összesen 23,35 karátnyi gyémántot 18 karátos fehérarannyal futtatták körbe.

Más változtatás nincs; az óra továbbra is ugyanazt tudja, mint az alapmodell, csak közben ráborítottak egy ékszerboltot. Ennek megfelelően alakult az ára is. A Tag Heuer Connected Modular 45 Full Diamond (úristen, ez a típusjelölés beillene nemesi előnévnek is)

190 000 svájci frankba, azaz ötvenmillió forintba* kerül.

Ehhez képest a most bemutatott új modell, a valamivel kisebb Connected 41-ért csak 1200 dollárt kell fizetnünk. Ez sem olcsó, de higgyék el, a felhasználói élmény ugyanaz lesz.

* Valójában 49 686 640-be, de aki megengedhet magának egy ilyen órát, abban nyilván van annyi nagyvonalúság, hogy fizetéskor csak legyint, hogy tartsd meg az aprót, te mocskos állat.

