A fél világ megőrül a Google új szolgáltatásáért

A Google Arts & Culture nem egy vadonatúj alkalmazás, több mint egy éve elérhető Androidon és iOS-en. Csakhogy az alkalmazáson belül elindult egy vadonatúj szolgáltatás, ami a saját szelfijeinket hasonlítja össze híres festők portréival. Ez akkora siker lett, hogy az Arts & Cultures a hétvégén a legnépszerűbb alkalmazások toplistájának élére került az Apple App Store-ban.

Patrick Lenihan, a Google szóvivője szerint őket is meglepte a hirtelen siker. Az Arts & Culturest nagyjából egy hónapja bővítették ki az új funkcióval, de mostanáig tartott, hogy az internet népe is fölfedezze magának. Szóval ha nem érti, hogy miért árasztják el a Twittert, az Instagramot és a Facebookot az ismerőseink szelfijei híres festmények társaságában, hát tessék, itt a magyarázat.

Nem tudni, hogy ki indította el a lavinát, de Lenihan szerint az alkalmazás népszerűségéhez nagyban hozzájárult, hogy a népszerű híroldalak, például a Gizmodo és a Buzzfeed is cikket írt a jelenségről. A Know Your Meme beszámolója szerint az olyan hírességek, mint Pete Wentz a Fall Out Boy-ból szintén nagy lökést adtak az alkalmazás sikerének - és innentől nem volt megállás.

Az arcfelismerőt a Google Cultural Institute fejlesztette, a Google egy nonprofit, párizsi szervezete, ami a művészetet és a technológiát próbálja közös nevezőre hozni.

Az alkalmazás használata egyszerű. Csak készítenünk kell egy szelfit, és a Google arcfelismerő technológiája listáz egy csomó hasonló remekművet az amszterdami Rijksmuseum, a washingtoni Phillips Collection vagy az ausztráliai National Portrait Gallery gyűjteményéből. Az app százalékos értékelést is ad arról, hogy mennyire hasonlít a saját fotónk a kiválasztott híres portréhoz.

Az arcfelismerő még csak az Egyesült Államokban érhető el. Lenihan szerint a Google-nek nincsenek konkrét tervei a globális megjelenéssel, de az alkalmazás népszerűségét elnézve nem lenne meglepő, ha a projekt ezek után kiemelt prioritást kapna.

