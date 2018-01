Az Amazon megnyitja a pénztár nélküli boltját

Az Amazon hétfőn a nagyközönség előtt is megnyitja az első olyan boltját, ahol pénztári sorban állás nélkül lehet vásárolni, mert a fizetés automatikusan történik, miközben dolgunk végeztével egyszerűen kisétálunk a boltból – írja a Reuters.

Az Amazon Go nevű, Seattle-ben található kísérleti boltról már mi is írtunk bő egy éve, amikor elkezdték tesztelni. A lényege, hogy az egész területén kamerák és más szenzorok sora figyeli, hogy melyik vásárló milyen árut vesz le a polcról és teszi vissza, vagy bele a kosarába. Ami pedig akkor is a vásárlónál marad, amikor kisétál az üzletből, annak az árát a rendszer egyszerűen levonja az illető számlájáról. Így nemcsak pénztárosokra, de biztonsági őrökre sincs szükség. Mindehhez persze a belépéskor ugyanúgy be kell mutatni a bolthoz tartozó appot, ahogy a reptéren is csak a QR-kód beszkennelése után nyílik meg a beszállókapu. (Az Amazon Go app egy nappal a nyitás előtt meg is jelent a Play Store-ban.)

Mindez így nézne ki az Amazon elképzelése szerinti ideális világban:

A gyakorlatban persze nem megy minden ilyen flottul. A Reuters forrásai szerint a rendszernek még gondot okoz a hasonló testalkatú vásárlók megkülönböztetése, azzal meg végképp nem tud mit kezdeni, amikor a gyerekek elszabadulnak, és minden elvett árut rossz helyre pakolnak vissza. A cég vezetői szerint viszont a bolt már elég jó ahhoz, hogy a bő egyéves tesztidőszak, illetve az azt megelőző több éves előkészítő munka után mostantól a vásárlókat is beengedjék.

A 167 négyzetméteres üzletben azért így is marad hely az emberi munkának, például árufeltöltőkre továbbra is szükség van, de a friss szendvicseket is emberek rakják össze, illetve az alkoholos szekciónál se gépek ellenőrzik még a vásárlók életkorát.

Arról egyelőre nincs hír, hogy az Amazon tervez-e a közeljövőben máshol is hasonló boltot nyitni. Mindeközben egyébként Kínában is folynak hasonló kísérletek, és bár ezek most még elmaradnak az Amazonétól a technológia fejlettségében, a Quartz szerint szélsebes ütemben folyik a fejlesztésük.

Arról, hogy az online piactérről a valódi boltok felé is terjeszkedő Amazon hogyan hozza a frászt a kiskereskedelem hagyományos szereplőire, ebben a cikkben írtunk részletesebben.