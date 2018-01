Felgyorsultak a Samsung Evo adattárolók

A Samsung Evo ssd-k legutóbbi változatai elég jól szerepeltek a szakmai teszteken, és most megérkezett a frissítés, a 860 Pro és 860 Evo modellek. Mindkét típus kapható laptopokba és számítógépekbe építhető 2,5 colos méretben, az Evo pedig mSATA és M.2 formátumban is a boltokba kerül január végén.

A Pro sorozat valamivel gyorsabb, 560 megabájt per másodperces olvasási és 530 megabájtos írási sebességgel, míg az Evo csúcsteljesítménye 550 MBps és 520 MBps. Ez nem túl nagy gyorsulás a 2014-es modellekhez képest, alig pár tucat extra MBPs-t nyerünk, de a Samsung azt állítja, hogy az adattárolók új kontrollere felgyorsítja a rendszerrel történő kommunikációt, javítja a Linux-kompatibilitást, és az Evo hosszabb ideig tud nagy teljesítményen dolgozni.

Kis mértékben a kezdőárak is csökkentek az Evo eredeti árához képest, akkor 100 dollár volt egy 250 GB-os modell, most 95 dollár. Persze a Pro változat drágább, abból 140 dollár egy 256 GB-os modell. Jóval nagyobb megtakarítás érhető el nagyobb tárkapacitásnál: két éve még 800 dollárról indult a 2 TB-os tároló ára, most viszont a Evo ebben a méretben már 650 dollárért vihető.

A legnagyobb Evo és Pro modellek 4 TB-osak, ezekért viszont már bődületesen sokat kell fizetni, 1400 illetve 1900 dollárba kerülnek.