Nyáron elindulnak a vízi szállítmányozás Teslái

Idén nyáron indulnak el először a hollandok forradalmian új, teljesen elektromos, zéró emissziós teherhajói Antwerpen, Rotterdam és Amszterdam kikötői között, amik Hollandia és Belgium között szállítmányoznak majd – írja a Guardian.

Augusztusban öt, egyenként 52 méter hosszú és 6,7 méter széles uszály lép majd szolgálatba, melyek mindegyike egy 15 órányi utazásra elegendő akkumulátorral lesz felszerelve. A hajókra huszonnégy darab hat méteres, maximum 425 tonnás konténer fér majd fel, a gyártó pedig külön kiemelte, hogy a dízeles hajókkal szemben mindenképpen előnyben lesznek hely tekintetében, ezeken ugyanis nem viszi a helyet az eddig megszokott gépház. Ton van Meegen vezérigazgató azt is hozzátette, hogy a járművekre felférne még több rakomány is, de néhány országban ehhez túl alacsonyan vannak a hidak.

Ezeknek vélhetően érezhető hatása is lesz, az utakon ugyanis az előzetes becslések szerint nagyjából 23 ezerrel lesz kevesebb teherautó, ez a szám pedig még tovább csökkenhet majd akkor, ha a később forgalomba helyezendő, nagyjából kétszer ilyen hosszú és tízszer ekkora befogadóképességgel rendelkező nagyobb hajók is járni fognak majd. A cég szerint egyébként csak ezekkel évente 18 ezer tonna széndioxid kibocsátását előzhetik majd meg.

A "csatornák Tesláinak" is nevezett uszályokat hat méteres akkumulátorok hajtják majd, melyek feltöltéséért a környezetbarát Eneco felel majd, a legérdekesebb pedig az bennük, hogy elméletileg még legénység sem kell majd rájuk, bár a működésük első időszakában még emberekkel fognak közlekedni, amíg kiépül az új infrastruktúra a forgalmas belső vízi útvonalak mentén.

Az uszályokat a holland Port Liner gyártja majd, akik azt állítják, évente akár 500 ilyen hajót is tudnának készíteni, az elektromos motorokat és akkumulátorokat pedig akár régebbi hajókba is be lehetne tenni, ezzel pedig lényegében forradalmasíthatnák a vízi szállítmányozást,

Az Eurostat legutóbbi mérései szerint az Európai Unióban a teherszállítás 74,9 százaléka zajlik a közutakon, 18,4 vasúton és mindössze 6,7 a belső vízi utakon, ami még akkor sem túl sok, ha figyelembe vesszük, hogy egyébként növekedő tendenciáról beszélhetünk.

(Borítókép: Loadstar)