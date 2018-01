Nyerőgépként öntötték a pénzt az ATM-ek, 1 millió dollárt raboltak a hekkerek

Az amerikai titkosszolgálat hétfői közlése szerint az elmúlt napokban nemzetközi bűnszervezetekhez köthető hekkerek több mint 1 millió dollárt loptak amerikai ATM-ekből, vagyis bankautomatákból. A hekkelés után az automaták nyerőgépként öntötték magukból a pénzt, ezért kapta a rablás a "jackpotting" elnevezést, írja a Reuters.

Hasonló módon szereztek már pénzt Európában és Latin-Amerikában, de nem az Egyesült Államokban. Múlt héten a két legnagyobb ATM-gyártó közé számító Diebold Nixdorf és az NRC jackpotting rablás lehetőségére figyelmeztetett, a tipp be is jött. A Diebold Nixdorf figyelmeztetése ráadásul részletezte is a lopás menetét: az ATM-eket fizikailag kell feltörni, kicserélni annak merevlemezét, majd egy ipari endoszkóppal megnyomni a belső resetgombot.

Főleg a Windows XP-vel szerelt gépek veszélyeztetettek, a 7-es operációs rendszerűek kisebb veszélyben vannak, de a hétvégi rablásnál ezek is elestek.