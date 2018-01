Egy fideszes kitálalt a párt facebookos propagandahálózatáról

Az már jó ideje empirikusan is nyilvánvaló, hogy a Fidesz és a kormány érdekeit gyanúsan sok Facebook-kommentelő védi gyanúsan hasonló módon és vehemenciával, de bizonyíték eddig nemigen volt arra, hogy őket központilag irányítaná valaki. A 444-nek most kitálalt a gépezet egyik fogaskereke, aki példátlan betekintést enged a Fidesz központjából irányított országos online trollhálózat működésébe.

A lap névtelen forrásának beszámolója alapján az egész hálózat nagyjából olyan, mint a Kreml netes háborúját vívó Putyin-trollgyár, a hírhedt szentpétervári Internet Research Agency, csak sokkal kevésbé profi, és még csak nem is fizetnek szegény trolloknak.

A forrás állítása szerint a magafajta Facebook-katonák egyenesen a Fidesz pártközpontjából kapják azokat a gondosan előkészített mémeket, amelyeket aztán "civil" Facebook-csoportokban kell terjeszteniük. A tevékenységüket pedig fentről folyamatosan ellenőrzik, és ha nem elég aktívak, le is szólnak nekik, hogy serényebben pörgessék a propagandát. Az ellenőrök olykor be is épülnek a titkos csoportokba; volt már, akit lefüleltek, hogy nem a saját profiloldalán osztja a tartalmat, hanem egy erre létrehozott, nulla követős kamuoldalon.

A legviccesebb - ízlés szerint a legszomorúbb - a 444 által részletesen leírt beszámolóban, hogy a névtelen kitálaló szerint a Fidesz még csak nem is fizet a propagandistáinak, ehelyett a lelkesedésükre épít – vagyis eszerint

létezik egy trollhadseregnyi magyar ember, akik teljesen ingyen hajlandók a saját idejüket és energiájukat arra áldozni, hogy előre megírt politikai üzeneteket terjesszenek.

A toborzás

A 444 forrása szerint a 2017 májusában a Fidesz összes képviselőjének és jelöltjének le kellett adnia egy nevet, őket egy hónappal később berendelték a pártközpontba, hogy (más feladatok mellett) a trollhadsereg koordinátorait faragják belőlük. Ezeket a "virtuális munkatársakat" (VM) maga Kubatov "Kubatov-lista" Gábor fogadta. A VM-ek aztán létrehoztak az adott képviselőjelölt választókerületében munkálkodó titkos trollcsoportokat a virtuális terepmunkához. Idén januárra ezeknek a központi utasítás szerint már legalább 60 fősnek kellene lenniük.

A lap forrása szerint nagyjából három kategóriába sorolhatók a hálózatot koordináló VM-ek:

a lelkes egyetemisták vagy frissdiplomások,

az idős vidéki nénik, és

a "dörzsölt, öltönyös/kosztümös, NER-be vágyó fiatal törtetők".

A trollok pedig jellemzően meggyőződéses idős pártszimpatizánsok.

A kiképzés

A betanítás részeként a hálózat tagjai kaptak egy Facebook-alapképzést, majd a Fidesz saját fejlesztésű rendszerével ismerkedtek meg. Ez az úgynevezett CAP, amely a 444-nek beszámoló kiugrott troll elmondása alapján nagyjából olyan lehet, mint a népszerű Slack fapados verziója: egy csapaton belül lehet vele feladatokat megosztani és kommunikálni. Az oktatás része egy amúgy nem túl bonyolult mémgenerátor használatának részletes, screenshotolt leírása is. (Ha ezentúl ön is a Fidesz-trollok generátorával akar mémeket gyártani, erre tessék.)

A küldetés

A feladat lehet egyszerűen a Fidesz hivatalos Facebook-oldalára kirakott tartalmak továbbosztása, de akár egy-egy ellenzéki jelölt posztjára is ráküldhetik a hadsereget, hogy járassák le az illetőt. Az ilyen posztok terjesztéséhez minden képviselőhöz helyi érdekeltségű ellenzékellenes Facebook-oldalakat is létre kell hozni. Ennek a hálózatnak általában helyi civil szervezetnek álcázott oldalak a tagjai, például: Kertváros Pécs, Fejér Megyei Jobbegyenes, Mátrai Betyárok, Trollkomárom,Nem érdemelnek több esélyt, Szeged többre képes, Kritika Kazincbarcika, Rábaköz nem kér a hazaárulókból, Kaposvári Fricska, Egyenesen Marcali,Igazi baloldalt Csepelen, Fogjunk össze Kispestért, és így tovább.

A bevetés

A CAP-on keresztül a 444 forrása szerint minden nap legalább egy, de akár öt feladat is érkezett a Fidesz pártközpontjából. A programnál próbáltak figyelni a biztonságra, így csak sms-ben kapott biztonsági azonosítóval lehet belépni, mint az online bankokba. Sőt, sms-értesítés jön arról is, ha üzenet érkezett, nehogy lemaradjanak a trollok a napi feladatról. Van, hogy saját mémeket kell gyártani, de az ELÉG nevű Facebook-oldalon keresztül a trollok bőségesen el vannak látva előre gyártott tartalommal is. Minden nap érkeznek jó példák is, amelyekből a NER-trolltársak elleshetik a minőségi trollkodás csínyját-bínját. Minden hónapban listázni kell, hogy melyik csapat hogyan teljesített, és állítólag maguk a képviselőjelöltek is igen komolyan veszik a propagandatermelési versenyt.

A lap forrása szerint bevallottan a Trump-kampányból inspirálódtak a hálózat szervezői, és bár technikailag elég sok a bénaság, maga a hálózat igen tekintélyes. A kiugrott propagandista szavaival:

Szóval maga a szosölmédia rész nem profi, mert balfaszok hozzá. Viszont, és ez egy jó nagy viszont, maga a rendszer az azért odabasz. Ha belegondoltok, hogy szervezetten az egész országot lefedve képesek INGYEN folyamatosan magas aktivistást tartani a képviselői Facebook-oldalakon, az azért nem szar. Mondhatni az ember, akiről listát is neveztek el, ilyen téren egy zseni és ügyesen használja fel a régi listát. Mondanom sem kell, hogy a rezsicsökkentős ívek, a kvótanépszavazós ívek és az összes cucc, amire az utcai aktivisták emailcímet és telefonszámot írtak rá, azok most pörögnek ezerrel.

A rendszer mégse tökéletes, a 444 forrása több törésvonalról is beszámolt. Egyrészt vannak olyanok, akiket elkezdett zavarni, hogy egy fillér kompenzáció nélkül dolgoztatják őket. Másoknak abból van elege, hogy az őket ismerő helyiek a boltban beszólnak nekik, hogy már megint miket osztogattak meg Facebookon. Összességében az előírt 60 fő helyett képviselőnként gyakran a 10 fő is alig jön össze. A választókerületi elnököket is feszélyezi a rengeteg központi utasítás és a folyamatos ellenőrzések.

Úgy tűnik, a trollok élete sem csak játék és mese.