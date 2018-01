A Google kiharapott egy darabot a HTC-ből

A Google bejelentette, hogy befejeződött az 1,1 milliárd dolláros (275,7 milliárd forintos) felvásárlás, és hivatalosan is övék a tajvani HTC hardverbizniszének egy jelentős darabja – írja a Techcrunch.

Az üzletet még tavaly szeptemberben jelentették be, de csak most véglegesítették, miután minden szükséges szabályozói jóváhagyást megkaptak. A megállapodás értelmében nem részesedést vásárolt a Google, hanem egyrészt átvesznek kétezer mérnököt (a HTC mérnöki csapatának egyötödét), másrészt nem exkluzív licencet kapnak a HTC szabadalmainak használatára.

A Google ezzel jelentősen erősíti a mobilrészlegét, hiszen a Pixel mobilok egyik modelljét már eddig is a HTC gyártotta, így ezt a munkát házon belülre hozták. A HTC pedig folytatja a saját mobiljai gyártását is, illetve a virtuális valóságra szakosodott Vive VR részlegük is tovább működik.