Kikutatták, mit kell fogyasztani ahhoz, hogy valaki Trump-rajongó lehessen

Kedden jelent meg az Oxfordi Egyetemen működő, az online propaganda terjedésével és módszereivel foglalkozó Computational Propaganda Project új tanulmánya, ami az amerikai politikai valóságok távolodását és a hírfogyasztási szokások összefüggését modellezte.

A Kollányi Bence személyében magyar taggal is büszkélkedő kutatócsoport Donald Trump hagyományos évértékelője (aState of the Union) előtt három hónapig követett 13 500 politikailag aktív amerikai Twitter-felhasználót és 48 000 Facebook-oldalt, és rendszerezte az általuk megosztott cikkek minőségét, tartalmát és irányultságát - na meg azt, hogy miért osztják meg őket.

A kutatás (amit itt lehet letölteni) több olyan eredményre jutott, mely nem számít óriási felfedezésnek, de kemény adatokkal támaszt alá több sejtést. Például:

a Trump-rajongók fogyasztják a hírek közül a legtöbb szemetet, azaz a kattintásvadász, gyűlölködésre alapozott, konteókkal dúsított anyagokat (a "junk news" címkét a kutatócsoport azokra a forrásokra alkalmazza, melyek öt, újságírással szembeni minőségi követelmény közül legalább háromnak nem bírnak eleget tenni)

Trump legelkötelezettebb támogatói egyáltalán nincsenek rácsatlakozva a mainstream republikánus hírforrásokra sem, ők egy teljesen más világban élnek

de a demokrata és republikánus átlagszimpatizánsok is elkülönült hír-valóságokban élnek, melyeknek alig van metszéspontjuk.

De a kutatók két olyan megállapításra is jutottak, melyek talán (nekem biztosan) újdonság erejével hatnak: