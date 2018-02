Nagyot kockáztatott, nagyot nyert a SpaceX

Némi csúszással ugyan, de kedden pazar rakétastartban lehetett része azoknak, akik élőben követték a SpaceX új nehéz hordozóeszközének, a Falcon Heavynek első útját. A gyakorlatilag három Falcon-9 rakétából összerakott szerkezet tökéletesen működött, noha sikerére igazán nem számított senki, és még maga Elon Musk is ötven százalék esélyt látott a kudarcra.

A sikeres teszttel a világ jelenleg legnagyobb teljesítményű rakétájává avanzsált a FH, amivel a jövőben csaknem 64 tonnányi hasznos terhet lehet majd alacsony föld körüli pályára állítani. A 70 méter magas, üzemanyaggal föltöltve 1400 tonnát nyomó szerkezettel a SpaceX embereket szeretne az űrbe juttatni, első körben fizető űrturistákat a Holdig, később akár a Marsig. A mostani teszthez azonban egy jóval speciálisabb tömegszimulációt raktak a rakéta rakterébe: Elon Musk meggypiros Tesla Roadsterét, ülésében egy SpaceX-szkafandert viselő bábuval.

Az Elon Musk által 2011-ben megálmodott Falcon Heavy gerincét egy több fokozatú, megerősített Falcon-9 adta, amihez két oldalról egy-egy, az utóbbi években kiválóan bevált, ugyanolyan típusú rakétát kapcsoltak, amik így elsőként leváló gyorsítófokozatként funkcionáltak. Mindkét gyorsítórakéta volt már egyszer használva: az egyik 2016 májusában vitte az űrbe a Thaicom-8 műholdat és tért vissza sikeresen, a másik 2016 júliusában a Dragon teherűrhajót állította pályára, hogy felszerelést vigyen a Nemzetközi Űrállomásra.

Kicsit csúszott a start

A keddi start floridai idő szerint délután fél kettőre (magyar idő szerint este fél nyolcra) volt kitűzve, amit a nagy magasságban fújó szelek miatt végül két és egy negyed órával elhalasztottak. Mivel a startablak ehhez az új időponthoz képest negyed órával később zárult volna, azt lehetett gondolni, hogy az időjárás miatt nagy valószínűséggel elmarad a rakéta tesztje.

Magyar idő szerint este kilenc körül megkezdték a rakéta feltöltését üzemanyaggal, ami kábé fél órával a start előtt be is fejeződött. Minden rendszer készen állt a startra, a SpaceX hiavatlos élő közvetítését több mint félmillióan nézték már ekkor. A meteorológiai mérések azt jelezték, hogy a rakétára veszélyt jelentő széllökések enyhültek, így a 15:45-re kitűzött startidőpont már végleges maradt.

A közvetítés utolsó perceiben két érdekes dolog is kiderült. Egyrészt megtudhattuk, hogy hatezer SpaceX alkalmazott nevét gravírozták abba a plakettbe, ami a Tesla alatti adapterhez van erősítve. A bejelentést több száz lelkes Spacex-dolgozó üdvrivalgása követte a cég kaliforniai irányítóközpontjában. Másrészt kiderült, hogy a Tesla fedélzetén elhelyezett újfajta adathordozón – Arch lézeroptikai kvarclemezen – az űrbe küldték Isaac Asimov Alapítvány könyvsorozatát is.

És akkor felszállt

Magyar idő szerint 21:45-kor lefutott a visszaszámlálás utolsó tíz másodperce is, beindult a Falcon Heavy 27 darab Merlin 1D hajtóműve, hogy 22 819 kN-nal, körülbelül 18 Boeing 747-es repülőgép tolóerejének megfelelő erővel a magasba emelje a monstrumot. És nem, nem esett darabjaira, a Falcon Heavy méltóságteljesen haladt röppályáján előre. Könnyedén átlépte a hangsebességet, gond nélkül átvészelte a legnagyobb aerodinamikai terhelés pillanatait is, röpült mint egy sólyom.

A SpaceX kaliforniai központjában örömünnep vette kezdetét, inenntől már érzeni lehetett, hogy minden rendben lesz. És úgy is lett. A gyorsítórakéták dolguk végeztével úgy váltak le, ahogy azt várták tőlük, majd az orrkúp borításának ledobódása is rendben megtörtént. Ekkor láthattuk meg először a piros sportautót, ahogy tízezer km/órás sebességgel száguld az űrben.

A menetrend szerint a két gyorsítórakéta landolása következett. Nyolc perccel a start után a SpaceX LZ1 és LZ2 leszállóhelyein a már megszokott precizitással földet is ért a két szerkezet. A párhuzamos, tökéletesen összehangolt landoláshoz foghatót még nem látott a világ, mintha egy hi-tech balettelőadás fináléját néztük volna.

A közvetítést nem sokkal ez után befejezte a SpaceX, anélkül, hogy a harmadik rakéta landolásáról kiderült volna bármi is, mivel megszakadt a kapcsolat a rakétával és a drónhajóval is, amire le kellett szállnia. Ezután sokáig nem érkezett semmi információ a 3. rakéta sorsáról, noha erős volt a gyanú, hogy nem jött össze a visszatérés. Az eseményt követő sajtótájékoztatón (magyar idő szerint éjjel 1 óra körül) végül Elon Musk megerősítette, hogy a középső fokozatban nem maradt elég üzemanyag a landolás végrehajtásához, a rakéta kb 450 km/órás sebességgel csapódott a drónhajó közelében az óceánba, eközben maga a drónhajó is megsérült. De ha oda is veszett landolás közben a 3. rakéta, igazán semmit nem von le a keddi küldetés történelmi értékéből.

Élőben az űrautó fedélzetéről

A SpaceX-től és Elon Musktól Twitteren befutó információk szerint a FH utolsó fokozata, ami a Teslát tolja az űrben, az előírtaknak megfelelően kezdett működni, hajtóműve sikeresen újraindult és 7000 kilométeres magasságba emelte a szerkezet röppályájának legtávolabbi pontját. A tervek szerint áthalad a Van Allen-övön, majd kábé hat órával a start után következik az utolsó hajtóműindítás, amivel a Nap körüli pályára áll a Tesla. Elon Musk friss Twitter-üzenete szerint ez is rendben ment:

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF — Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2018

A pár héttel ezelőtti hírekkel ellentétben Elon Musk Teslája nem Mars körüli, csupán elliptikus Nap körüli pályára áll, ami viszont legtávolabbi szakaszán eléri a Mars Nap körüli pályáját. Ezzel azt szeretnék a SpaceX interplanetáris mérnökei bizonyítani, hogy a Falcon Heavy majdan képes lehet és képes is lesz elérni a Marsot, aminek kolonizálása Elon Musk víziói közt első helyen szerepel.

Ezen összefoglaló írásának idején élő közvetítést sugárzott a SpaceX az űrből, a Föld körül keringő Tesla fedélzetéről. A sportautóra három kamerát is szereltek, így a nézők szeme elé több szögből is csodás látvány tárult. Ami egyben a világ legdrágább, de kétségkívül a leghatásosabb autóreklámja is egyben, nézzék csak:

12 Galéria: Tesla az űrben Fotó: SpaceX

Nyitókép: Thom Baur/Reuters