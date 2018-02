Ezer tesztrepülésen is túl van a kínai taxidrón

Több mint ezer próbarepülésen van már túl a személyszállításra tervezett kínai taxidrón, az Ehang-184 prototípusa – írja a The Verge. Az elektromotorokkal hajtott nyolcrotoros repülőgép egy feltöltéssel 23 percig tud repülni, módosított változata akár két személyt is szállíthat, és autonóm üzemmódban önállóan képes repülni egy előre beprogramozott útvonalon egyik helytől a másikig.

Az Ehang két évvel ezelőtt, a Las Vegas-i CES-en mutatta be a dróntaxit, az elmúlt hónapokban pedig intenzív teszteknek vetették alá a gépet. A több mint ezer felszállás közt egy sor olyan is volt, amikor már utassal emelkedett magasba az Ehang-184, ezekről az alábbi, hétfőn közzétett videó is beszámol:

A próbautak során az Ehang dróntaxi egyszemélyes verziójával elérték a kívánt 300 méteres magasságot is, volt hogy 230 kilogrammos terhet is pakoltak rá, a gép megtett egy 15 kilométeres próbautat, és 130 kilométer per órás csúcssebességet is elértek vele. Az időjárás-állóságot is tesztelték: repült a gép szeles, viharos, ködös, hideg és meleg időben egyaránt, és éjszakai tesztek is zajlottak. Ha bármi gond adódna, a kézi vezérlést átvéve, akár földi irányítás segítségével is tudja folytatni a repülést és biztonságban landolni. A cég egyébként a repülés élményén szeretne még javítani, lehetőséget adni az erre vágyó utasoknak, hogy jobban beavatkozhassanak a repülésbe, akár teljesen manuális üzemmódba váltva.

Huazsi Hu, az Ehang alapító igazgatója sikeresnek ítélte a teszteket, amik után a légitaxi-szolgáltatás részleteinek kidolgozása kell következzen. Az Ehangnak már van engedélye Nevada államtól, hogy a légügyi hatóság által jóváhagyott dróntesztelő területen további teszteket hajthassanak végre.