Lekapcsolták a világ egyik legnagyobb kiberbűnözői fórumát

Az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma bejelentette, hogy lekapcsolták a világ egyik legnagyobb, Infraud nevű kiberbűnözői fórumát, ahol a működése alatt több millió lopott személyes adatot adtak el – írja a CNET. Egyúttal vádat emeltek 36 ember ellen, akik a gyanú szerint a fórumot üzemeltették.

Az Infraud bankkártyaszámok és más személyes adatok, illetve kártékony kódok adásvételére szakosodott. A minisztérium becslése szerint a közel 11 ezer tagot számláló globális fórum a 2007. októberi indulása óta több mint 530 millió dolláros (135 milliárd forintos) kárt okozott.

A 36 főből, akik ellen most vádat emeltek, 5 amerikai, őket le is tartóztatták. 8 külföldi állampolgárt is letartóztattak, ők a kiadatásukra várnak. 18-an nincsenek őrizetben, a maradék 5 fő pedig még mindig aktív. A már letartóztatott amerikai állampolgárokra akár 30 év börtön is várhat.

Néhány szám a jelentésből, az Infraud méreteinek érzékeltetéséhez: