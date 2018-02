Egy gyakornok lopta el az iOS forráskódját

Néhány napja az Apple mobil operációs rendszerének, az iOS-nek a forráskódjából tűnt fel egy részlet a GitHub kódmegosztó oldalon. A Motherboard most kiderítette, hogy a kódot egy korábbi Apple-gyakornok szivárogtatta ki – írja a Verge.

A lap szerint a gyakornok eredetileg csak saját használatra lopta el a kódot: öt barátjával osztotta meg, hogy ezzel is segítsen a jailbreakelésben, vagyis a rendszer beépített korlátozásainak megkerülésében. Az illető mindenféle további, belső használatra szánt szoftveres eszközt is eltulajdonított.

Mindez még korábban történt, és a terv szerint a baráti társaságon belül kellett volna maradnia. Valamikor a tavalyi év folyamán viszont valahogy mégiscsak kikerült a kód ezen a körön kívül, és először a Discord nevű, főleg videojátékosok által használt csetszolgáltatás egy csoportjában tűnt föl, majd négy hónappal ezelőtt Redditen is, bár útóbbiról egy moderációs bot automatikusan eltávolította.

Az ellopott kód bevezető része

Legközelebb a héten bukkant fel újra a lopott kód, ezúttal a GitHubon, ahonnan végül az Apple távolíttatta el. A Motherboardnak ugyanakkor egy Apple-ös forrás azt mondta, a cégnél már ez előtt is tudtak a szivárgásról. Úgy tűnik, a céget nem is különösebben aggasztja a dolog. A közleményük szerint a kód már három éves, és amúgy is: