Kiszivárgott, hogy privatizálná a nemzetközi űrállomást az USA

A föld kerül keringő laboratórium-komplexum, a ISS (International Space Station - Nemzetközi űrállomás) finanszírozását sokallja a Fehér Ház, ezért magánkézbe adnák 2025-re, írja a Wahington Post egy kiszivárgott belső NASA dokumentumra hivatkozva.

Ileltve még pontosabban csak 2024 végére teljesen abbahagynák az ISS finanszírozását. Ez nem azt jelenti a terv szerint, hogy az ISS-t felszámolják, lehetséges, hogy piaci szereplők az űrállomás egyes elemeit kereskedelmi célokra még tudnák használni.

Hétfőn egyébként a NASA 150 millió dollárt (nagyjából 38,2 milliárd forintot) fog kérni a 2019-es amerikai költségvetésből erre a célra. Ezt évente növelnék azért, hogy az átadásra létrejöjjenek olyan piaci szereplők, akik át tudják venni az ISS-t, illetve az űrállomás is alkalmas legyen a majdani új típusú feladataira.

A terve megvalósítása mindenesetre biztosan nem megy majd könnyen Trumpéknak, mivel az USA egyedül eddig nagyjából 100 milliárd dollárt (255 000 milliárd forintot) költött az űrállomásra, aminek kizárólag kutatási céljai vannak. Ted Cruz texasi szenátor gyorsan be is jelentette, hogy reméli, hogy ezek az új tervek "annyira megalapozatlannak bizonyulnak, mint a jeti (létezése)".Szerinte leghülyébb dolog lefújni egy programot úgy, hogy beleöltek rengeteg pénzt, és még nagyon sok idő hátravan a projekt életciklusából.

A terv azért is tűnik különösen erősnek, mert az USA egy sereg nemzetközi megállapodásban is benne van az űrállomás kapcsán. Például nem is csak ők finanszírozzák az üzemeltetést, hanem ebben 16 ország vesz részt: az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország, Japán, Kanada, Brazília és az Európai Űrügynökség (ESA) 11 országa, írja az MTI. Amerikai részről egyébként a Boeing üzemelteti a NASA megbízásából a az űrállomást évi 3-5 milliárd dollárért.

Mindenesetre az egész űrállomás a multinacionális együttműködés egyik szép eredménye, nehéz elképzelni, hogy hogyan tudna súlyos problémák nélkül, viszonylag hirtelen kifarolni belőle az egyik legnagyobb szereplő.