Százezrek gyűlölik az új Snapchatet

Mostanáig több mint hatszázezren írták alá azt a petíciót, amiben a Snapchat-felhasználók azt követelik, hogy állítsák vissza az alkalmazás régi dizájnját.

A múlt héten megjelent frissítés több ponton megváltoztatta a kezelőfelületet, és elválasztotta a médiatartalmakat a barátok által megosztott tartalmaktól. A Snapchat Stories – a 24 óra után eltűnő képek és videók megosztására szolgáló sztorifolyam – összekeveredett az önálló snapekkel és a csetüzenetekkel.

A Remove the new Snapchat update nevű petíciót a Change.org oldalon osztotta meg egy ausztrál felhasználó, Nic Rumsey.

– olvasható a petíció szövegében.

A frissítés csakugyan sok embert kiborított a tinédzserektől a hírességekig; sokan panaszkodnak, hogy az új kezelőfelület átláthatatlan és nehéz használni. A modellként és tévés műsorvezetőként elhíresült Chrissy Teigen a Twitteren panaszkodott, feltéve a költői kérdést: hány embernek kell gyűlölnie egy frissítést, hogy foglalkozzanak vele?

I’m seeing this same comment so often. I liked that you guys felt like we were friends. I’m sad it doesn’t feel like that anymore. How many people have to hate an update for it to be reconsidered? https://t.co/PI7OAf9Qlg