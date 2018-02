Ronda fehér köröket hagy maga után az Apple HomePod

Nemrég jelent meg a Homepod, az Apple okoshangszórója. Az első kritikák szerint az eszköz fő problémája az, hogy például hiányzik belőle a támogatás az olyan népszerű szolgáltatásokhoz, mint a Spotify. Az újabbak szerint viszont az is gond lehet, hogy a Homepod szilikon talpa

Az Apple a Wirecutter kérdésére elismerte, hogy tudnak a problémáról. Azzal védekeztek, hogy ha máshová tesszük a Homepodot, a fehér körök néhány nap múlva eltűnhetnek. A makacsabb szennyeződéseket a vállalat által javasolt ledörzsöléses technikával tüntethetjük el, de ha ez nem válik, keressünk a fafelületnek megfelelő bútorápolót, és tisztogassunk azzal. (Ez a hivatalos álláspont, frissítették is vele a termékismertetőt.)

Congratulations to everyone on their beautiful HomePods and sorry it secretes a deadly acid that destroys your furniture https://t.co/p1eSAvjCbW pic.twitter.com/uVhAFbIlRJ