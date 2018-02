Megújul a mobilos Gmail

A Google bemutatta a Gmail Go szolgáltatást. A Go alkalmazások az eredeti Google-szoftverek karcsúsított verziói. A kisebb teljesítményű, gyengébb processzorral felszerelt eszközök sokat profitálhatnak az új alkalmazásból, mivel a Go alkalmazások kevesebb helyet foglalnak, kevesebb erőforrást igényelnek, de így is képesek alapszolgáltatásokat nyújtani.

A Gmail Góval egyszerre több profilt is működtethetünk; a rendszer automatikusan szűri a közösségi és promóciós ajánlatokat; értesítést kaphatunk az új emailekről; kapunk 15 gigabájtnyi háttértárat; és egyaránt használhatjuk online és offline formában. Más funkciók – mint például a képek automatikus betöltése – hiányoznak az alkalmazásból, de ezért kárpótol a processzorra és a memóriára nehezedő terhelés csökkenése.

A Gmail Go jóval kevesebb helyet foglal a telefonunkon, és az adatforgalma is kisebb, mint a hagyományos Gmail alkalmazásé. A Google a Go alkalmazásokkal olyan telefonokon is elérhető lehet, amiket főleg olyan országokban használnak, ahol a mobil eszközök és az online infrastruktúra is fejletlenebbek.

A Gmail Go a Google Play Store-ból tölthető le.

