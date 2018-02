Miért szívat minket a Google képkeresője?

Egyes felhasználók már Magyarországon is szembesülhettek a jelenséggel, de a Google mostantól globális szinten is megváltoztatja a képkereső szoftver működését. A keresőből

ami arra szolgált, hogy egy képre rákattintva megnézhessük azt teljes méretben.

A felhasználók értelemszerűen szerették és használták a funkciót; hogyisne, hiszen ha egy képre kerestek rá, nyilván szerették volna eredeti méretben megnézni azt. Mostantól azonban még egy lépésre szükség lesz, hogy elmentsük a kérdéses képet.

De miért jó kicseszni szegény júzerekkel? Mert ez tényleg olyan, mintha a Google szándékosan szívatná őket. És valóban erről van szó. A Google-t a kiadók és a fotósok régóta piszkálták amiatt, hogy mások ellopják a képeiket, és ezt választották megoldásnak. A múlt héten már bejelentették, hogy a GettyImages fotóit is a szerzői jogi információkkal jelenítik meg.

A változtatás hivatalos; maga a Google jelentette be.

Today we're launching some changes on Google Images to help connect users and useful websites. This will include removing the View Image button. The Visit button remains, so users can see images in the context of the webpages they're on. pic.twitter.com/n76KUj4ioD