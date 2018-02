A Samsung is megszívja az iPhone X iránti érdektelenséget

Az Apple legújabb okostelefonja, a korszakváltónak beígért iPhone X iránt elég lanyha az érdeklődés, és ez olyan következményekkel is jár, amire elsőre senki nem gondolt volna. A legújabb hírek szerint a cég legnagyobb konkurense, a Samsung is nagyon rosszul jár az elmaradt bombasikerrel.

Az iPhone-ok kijelzőit ugyanis a dél-koreai cégtől szerzi be az Apple. Az új modellben többek között az lett volna a forradalmi, hogy OLED-technológiás a képernyője, ami sokkal szebb színek megjelenítését teszi lehetővé, cserébe elég drága is. A Samsung a kijelzők gyártásának megtervezésekor nem számolt azzal, hogy az új iPhone majd gyengén fogy, és az Apple csökkenti a megrendeléseit - sőt, arra számítottak, hogy az iPhone X divatot csinál, és egymást taposva áll át a többi gyártó is az ilyen kijelzőkre. Ez nem jött be, így most a nyakukon maradt egy csomó OLED-panel, amivel nem nagyon tudnak mit kezdeni, és még bónusznak egy csomó OLED-re ráállított gyártókapacitás is.

Hogy a helyzet még rosszabb legyen, az olcsó kínai gyártók is követték a Samsung manővereit, és ráálltak az OLED-kijelzők termelésére, amivel még jól le is nyomták az árakat, és tovább növelték a piacon levő, eladatlan OLED-panelek tömegét.

A kijelző hagyományosan az okostelefonok legdrágább alkatrésze, a piaci hírek szerint az iPhone X-nél 120-130 dollárért (30-32 ezer forint) veszi ezeknek darabját a Samsungtól az Apple. Szintén meg nem erősített hírek szerint az Apple 20 millió darabbal csökkentette az iPhone X 2018-as eladási célszámát, és azzal vélhetőleg az alkatrészek megrendeléseit is.