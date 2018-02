Durva átirányítási hibák a Facebookon

Bizarr hibát vettünk észre a Facebookon, és ennek következményeként a magyar média egy részének elérhetetlenné vált az oldala a közösségi portálon.

A hiba valamiért azokat az oldalakat érinti, amelyeknek számmal kezdődik a nevük: többek közt a 444.hu, a 24.hu, a 168 Óra nevére kattintva tapasztaltuk azt, hogy tök idegen külföldi emberek oldala jön be, amikor az oldal nevére kattintunk. Néhány oldalnál viszont azt írja ki a Facebook, hogy a tartalom nem elérhető.

Először úgy tűnt, hogy csak a magyar médiát érinti a dolog, de találtunk más példákat. A 220 Volt elektronikai kereskedés oldala, a 360 Bar Budapest oldala is tévesen irányítja át a netezőket.

ELÉRHETETLENNÉ VÁLT A 9GAG is

Találomra kipróbáltunk néhány külföldi címet is, így például a 2PacForever, az 1000Studio.co, a 69ilove és a 666 Church of Satan is teljesen más oldalra irányítja át a netezőt.

A Facebook regionális képviselője elmondta nekünk, hogy tudnak a hibáról, és egyelőre keresik az okát.