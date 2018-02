Beszakította a közösségi médiát Hódmezővásárhely

A hódmezővásárhelyi polgármester-választás váratlan eredménye a politikai hullámok mellett kisebb cunamit keltett a magyar nyelvű Facebookon is.

A közösségi média interakcióit mérő lyzR adatai szerint egyetlen nap alatt a Hódmezővásárhely témára 548 494 like és megosztás érkezett, született továbbá 70 282 Facebook komment.

Hogy legyen mihez viszonyítani: ennél nagyobb aktivitás korábban csak egyetlen esetben született, akkor, amikor a Saul fia 2 éve megnyerte az Oscart. Keddre egyébként valószínűleg ennek a számait (756 ezer like) is megdönti a hódmezővásárhelyi eredmény.

Hogy tudjuk kapcsolni ezt valamilyen politikai jellegű égzengéshez is: a Simicska-féle G-nap, bármilyen hihetetlen is volt, csak bő harmadannyi megosztást, reagálást hozott a Facebookon, mint most Márki-Zay meglepetésgyőzelme.

Másképpen: