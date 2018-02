Kilopták a pénzt az új orosz űrközpontból

A Dalszpecsztroj építkezési vállalat volt igazgatóját, Jurij Hrizmant, 12 évre, a cég volt könyvelőjét pedig hét évre ítélték hétfőn a habarovszki katonai bíróságon. A Vosztocsnij űrközpont építése kapcsán a bíróság 5,16 milliárd rubeles (23,4 milliárd forintos) sikkasztást látott bizonyítottnak. Viktor Csudov, Habarovszk törvényhozó testületének volt elnöke hat, a Dalszpecsztroj vezetőjének fia pedig öt és fél évet kapott.

Az ügyben zárt tárgyalást tartottak, mert a per 300 kötetre rúgó dokumentációja államtitkokat is tartalmaz. A Vosztocsnij építésével kapcsolatban több büntetőeljárást is indítottak. Az egyikben korábban a Csendes-óceáni Hídépítő Vállalat (TMK) vezérigazgatóját, Igor Nyesztyerenkót ítélték három év és három hónap börtönre, mert csalással 104,5 millió rubelt emelt el a Vosztocsnij költségvetéséből.

Az orosz távol-keleten épülő Vosztocsnijban az eredeti tervek szerint 2015. november 30-án bocsátották volna fel az első rakétát, ám Putyin a munkálatok akadozása miatt - hat héttel a tervezett start előtt átütemezte az indítást 2016. áprilisára. Az épülő űrközpont kapacitásainak kereskedelmi értékesítése idén kezdődhet meg. 2018-ban 5, a továbbiakban pedig 8-10 felbocsátással számolnak évente.

A 700 négyzetkilométeren elterülő Vosztocsnij objektumot Oroszország fő polgári űrrepülőterének szánják. Azért építették meg, hogy az orosz űrprogramot függetleníthessék a szovjet időkben Kazahsztánban létrehozott bajkonuri űrközponttól – írja az MTI.