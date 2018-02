Két óra Pekingből New Yorkba: jön a hiperszonikus kínai repülő

Kína a Nyugaton rettegett globális éljátékos, a játékot pedig részben hiperszonikus repülőkkel fogják lejátszani, szóval teljesen logikus, hogy Kína nagyon ráfeküdt a hiperszonikus sebességre képes eszközökre. Most egy valóban futurisztikus kettős szárnyú repülő terveit jelentették be, amivel az ígéret szerint két óra alatt lehet majd megtenni a Peking és New York közötti 10 ezer kilométeres távot. Csak az a kérdés, tényleg polgári utasok ülnek-e majd rajta.

A kínai Physics, Mechanics and Astronomyban megjelentetett tanulmány szerint szélcsatornában már tesztelték is a gép modelljét, méghozzá 7 Machon. Ez hozzávetőlegesen 9000 km/h-s sebességet jelent.

A fejlesztést irányító Cui Kai a projekt békés jellegét hangsúlyozza, de sokatmondó, hogy a helyi sajtóban egy másik kínai hiperszonikus kutató (amellett, hogy a gép „őrült dizájnját” dicsérte) megemlítette, hogy az egyelőre az alakja miatt I Repülő néven emlegetett gép nagyszerű bombázó lehet.



A hiperszonikus (vagyis 5-10 Machot tudó) repülők, azonkívül, hogy a sebességükkel még kisebbé tennék a bolygót, óriási hadászati jelentőséggel bírnának; a jelenlegi légvédelmi rendszerek nem tudnának mit kezdeni velük.

A kínaiak egyébként is prioritásként kezelik a hiperszonikus fejlesztéseket. 2017 végén jelentették be a DF-17 HGV ballisztikus rakéta tesztjét, és az is jelzésértékű, hogy 2020-ra olyan szélcsatornát építenek, amilyen sehol nincs a világon: ez akár 36 Machos sebességet is képes lesz produkálni. Ez itt most végképp fikció, de a viszonyítás kedvéért jó tudni, hogy ilyen sebességgel 14 perc alatt lehetne Pekingből Kaliforniába érni. Hiperszonikus fegyverrendszereken persze párhuzamosan az amerikaiak is dolgoznak, a Boeing és a a Lockheed Martin egyaránt a hangsebesség ötszörösére képes repülőt fejleszt.