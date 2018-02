Kibertámadás érte a német kormányt

Az amerikai választásokból is ismert hekkereket vádolják a védelmi minisztérium megtámadásával.

Ukrajnában kezdődött, de az oroszokat és több más országot elért egy újabb zsarolóvírus. Magyarországi cég is érintett.

A cég szerint ugyanaz a csoport, amelyik a 2016-os elnökválasztás és Marcon körül is kavart.

A szerdai német sajtójelentések szerint nagyszabású, valószínűleg orosz vonatkozású támadás érte a német szövetségi kormány informatikai rendszerét.

A Süddeutsche Zeitung és a dpa hírügynökség biztonsági forrásokra hivatkozva arról írnak, hogy a támadást az APT28 elnevezésű orosz hekkercsoport hajtotta végre. A szakértők szerint az APT28 kapcsolatban áll a moszkvai vezetéssel. Őket gyanúsítják a szövetségi parlament, a Bundestag elleni 2015-ös támadással is. A csoport Fancy Bear néven is ismert; az ő nevükhöz köthető az amerikai és a francia elnökválasztás manipulációja, a német parlament és a német pártok elleni 2016-os támadás, illetve a tavalyi, a magyar hadügyminisztérium ellen indított kibertámadás is.

Az APT28 a szövetségi államigazgatás kiemelten védett rendszere, a Berlin-Bonn kormányzati gerinchálózat (IVBB) ellen hajtott végre műveletet. Kártékony szoftvert helyeztek el a rendszerben, és adatokat is szereztek. A célpontjuk a külügyminisztérium és a védelmi minisztérium lehetett.

A támadást tavaly decemberben fedezték fel. Akkor már hosszabb ideje zajlott – talán az év eleje óta. Most a támadás mélységét igyekeznek feltárni. Az eljárást a szövetségi informatikai biztonsági hivatal (BSI) és a szövetségi alkotmányvédelmi hivatal (BfV) végzi a külföldi hírszerzéssel foglalkozó szövetségi hírszerző szolgálat (BND) közreműködésével.

A nyilvános távközlési hálózatoktól elválasztva működő IVBB fő felhasználói a szövetségi kormány szervei, a kancelláriától a minisztériumokon át a nemzetbiztonsági szolgálatokig.

(MTI)