A YouTube azt állítja, csak tévedésből törölte a jobboldali csatornákat

Decemberben jelentette be a YouTube, hogy az egyre több problémás videó miatt 10 ezer új moderátort vesznek fel. Nagy kérdés azonban, hogy humán fejlesztéssel, főleg, ha ez elsősorban mennyiségi, mit tudnak kezdeni azzal az alapproblémával, amivel a nagy platformokat biztosító tech-óriások egytől-egyig küzdenek: mikor joguk, mikor kötelességük cenzúrázni a mások által hozzájuk feltöltött tartalmakat, hol húzzák meg a határt a szólásszabadság és a zaklatás vagy gyűlöletbűncselekmények között.

Ilyen dilemmákkal hagyományosan az államnak, törvényhozásnak és a bíróságoknak kell foglalkozniuk, de a digitális mono- és oligopóliumok korában egyre inkább a digitális óriásvállalatok kerülnek szembe hasonló kérdésekkel. A Twitter is egyre reménytelenebb küzdelmet vív, miközben sokat támadják őket az időnként össze-vissza döntésekért, ahogy a Facebook sem találta még meg az ideális megoldást – főleg, hogy olyan, ami minden igényt kielégítene, elvileg sem létezik.

A YouTube új moderátorserege most a politikai harcok közepébe került, és a jelek szerint erre egyáltalán nincsenek felkészülve. Szerdán több YouTube-csatorna tulajdonosa jelezte felháborodottan, hogy egy időre vagy teljesen törölték az accountját, vagy – szerintük alaptalan – figyelmeztetést adtak nekik. A harmadik figyelmeztetés után szintén törölnék a teljes csatornájukat.

Korábban a YouTube a vélelmezett jogsértések után általában csak enyhébb szankciókat alkalmazott, inkább a problémás videót törölték, de nem az egész csatornát tették elérhetetlenné. Most enek a gyakorlata megváltozott a jelek szerint, és ennek az áldozatai főként markánsan jobboldali, összeesküvés-elméleti és fegyverpárti csatornák voltak.

A kontextus a február 14-i floridai lövöldözés és annak az utóhullámai, amelyek egyelőre egyáltalán nem csillapodnak: most egyértelműen ez az amerikai belpolitikai elsőszámú témája, a legfrissebb, hogy – óriási változás és vihar ez a republikánusoknál – már Trump is hajlandó szigorítani a fegyvertartás szabályain.

Az iskolai mészárlás után ismét eszement összeesküvés-elméletek jöttek elő, többek között azt híresztelve, hogy az egyik túlélő fiú valójában csak színész. A YouTube többek között az ezt propagáló Titus Frost videócsatornáját függesztette fel; jellemző a jobboldali konspirációs színtér működésére, hogy ő most éppen bőszen nácizza a YouTube-ot. Az övé mellett még tíz másik csatornát függesztettek fel. Azok között, akik csak figyelmeztetést kaptak, már egészen nagyok is vannak: megkapta például a maga másodikját az összeesküvés-elméletek Trump által is imádott pápája, Alex Jones csatornája is. Neki több mint 2 millió feliratkozója van, ha ő is megkapja a harmadikat, és tényleg elsötétül a képernyője, az nagy balhé lesz, higgyék el.

Az is elterjedt, hogy több fegyvertartás-párti oldalt is felfüggesztettek, és tényleg van most egy olyan erősködés is, hogy a YouTube zárja be még a fegyverlobbi legbefolyásosabb szervezete, a National Rifle Association's NRA TV-jét is. Erre azonban valójában nem került sor, csak a Military Arms Channel kapott figyelmeztetést.

A jobboldal érintett tartományaiban óriási a felháborodás, a szólásszabadság megsértéséről beszélnek, és megint előkerült, hogy egy külön jobboldali ellen-YouTube-ot kellene csinálni, ahol nem kell félni a a céges cenzúrától. A balhéról beszámoló cikkek megjelenése után azonban a YouTube részlegesen visszakozott. Közleményükben azt állítják, hogy néhány videót és csatornát csak tévedésből távolítottak el.

„Miközben azon dolgozunk, hogy gyorsan megerősítsük és feltöltsük 2018-ban a csapatainkat, az új munkatársak néhány szabályunkat rosszul alkalmazhatják, ami téves eltávolításokhoz vezethetett” – mondta a YouTube szóvivője a Bloombergnek, hozzátéve, hogy a céges iránymutatásuk nem változott, azokat a videókat pedig, amiket tévedésből távolítottak el, újra elérhetővé teszik.

(Borítókép: Alex Jones Infowars nevű Youtube csatornáján)