Egy izraeli cég minden Androidot és Apple-t fel tud törni

Amikor az FBI hiába próbálta elérni, hogy az Apple feloldja az iPhone védelmi mechanizmusait a nyomozók kedvéért, egymillió dollárt fizettek egy harmadik félnek, akik elvégezték a munkát. Hogy kinek, azt nem tették nyilvánossá, de már a jogi birkózás során is szóba került egy izraeli vállalkozás neve, az USA hatóságainak szerződés alapján biztonsági technológiákat beszállító Cellebrite-é. Róluk most a cég saját dokumentációja alapján azt állítja a Forbes, hogy olyan eszközt fejlesztettek ki, mellyel szinte az összes, piacon lévő, iOS 11-et vagy régebbi verziót futtató iPhone, iPad, iPad mini, iPad Pro, iPod touch feltörhető. Beleértve az új iPhone X-et is – írja az ITcafé.

A Cellebrite ezeken kívül meg tudja kerülni többek között a Samsung (Galaxy és Note), az Alcatel, a Google Nexus, a HTC, a Huawei, az LG, a Motorola, a ZTE stb. androidos készülékeinek védelmét is: az Advanced Unlocking Services állítólag meg tudja fejteni vagy ki tudja kapcsolni a PIN-kódot, a feloldómintát, a jelszavas képernyővédelmet, a passcode-ot.

A Forbes utal rá, hogy a belbiztonsági minisztérium tavaly állítólag már használta is egy ügyben a Cellebrite technológiáját, ám erre nem hoznak bizonyítékot. 1999-ben alapított vállalkozásnak egyébként a többi gyártmánya is hasonló jellegű, de az egyik fő terméküket, a Universal Forensic Extraction Device (UFED) nevűt arra használják a hatóságok, hogy kinyerjék az adatokat és a jelszavakat a mobiltelefonokból.

(ITcafé)