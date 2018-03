A Google ettől a csiptől várja a kvantumszámítógépes áttörést

A Google bejelentette, hogy megvan a processzor, amellyel a mai számítógépeknél gyorsabb kvantumszámítógépeket fognak tudni építeni – írja az Engadget. Az új rendszer elsősorban a fejlesztéseket fogja segíteni, de a cég szerint ez lehet az első, amely képes lesz meghaladni a hagyományos számítógépek teljesítményét.

Bár a kvantumszámítógépek fejlesztése az utóbbi években elég forró terület, és a kutatók azt ígérik, hogy már elérhető közelségben vannak a valódi kvantumszámítógépek, amelyek simán kenterbe verik a mai gépek számítási teljesítményét, ma még inkább csak a laborokban működő, kezdetleges prototípusokról beszélhetünk.

Az egyik legnagyobb akadály ma a kvantumszámítógépek előtt, hogy elég limitáltak a hibakorrekciós lehetőségek, így csak kínkeservesen növelhető a már megépített rendszerek mérete. A kvantuminformatika alapegysége, a kvantumbit vagy qubit ugyanis meglehetősen instabil kreálmány, amely nagyon érzékeny a környezeti hatásokra. A legtöbb mai rendszer ezért néhány száz mikroszekundumon át képes csak fenntartani a hatékony működéséhez szükséges állapotot.

Az új kvantumprocesszor neve Bristlecone, és 72 qubitból áll. Persze a qubitok száma nem minden, de a Google mérnökei szerint az új rendszer felépítése lehetővé teszi azokat a fejlesztéseket, amelyekkel elég alacsony hibaarányt érhetnek majd el ahhoz, hogy a rendszer kellően stabilan működjön.

A Google már évek óta nagy erőket fordít a kvantumszámítógépek fejlesztésére. Még 2014-ben mutatták be a D-Wave nevű cég által gyártott gépüket, amelyhez szintén nagy reményeket fűztek, de az a rendszer némileg más elven működik, mint a legtöbb próbálkozás, és sok szakértő szkeptikus vele szemben.

De a többi nagy techcég, például a Microsoft és az IBM is mindent megtesz azért, hogy úttörők lehessenek a kvantumforradalomban, még ha egyelőre nem is világos, hogy mikor is fog ez eljönni. Mindenesetre Magyarország se akar belőle kimaradni: az egy hónapja megalakult nagy magyar kvantumösszefogásról itt írtunk részletesen.