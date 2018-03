Az egyik legnagyobb üzletlánc szerelői az ügyfeleikről jelentettek az FBI-nak

A Best Buy, az Egyesült Államok egyik legnagyobb áruházlánca titokban együttműködött az FBI-jal: a cég Geek Squad nevű számítógépszerelő szolgáltatásának munkatársai legalább egy évtizeden át jelentették a nyomozóknak, ha potenciálisan illegális tartalmat találtak az ügyfeleik gépein – írja a Mashable.

Az Electronic Frontier Foundation netes jogvédő szervezet által kiperelt dokumentumok szerint az FBI fizetett a Geek Squad alkalmazottainak, hogy informátorként működjenek közre. A dokumentumok szerint az FBI nem utasítja közvetlenül az alkalmazottakat a jelentésre, de azzal, hogy fizet az ilyesmiért, bátorítja a házmesterkedést.

Maga a gyakorlat nem teljesen újdonság: tavaly a Washington Post írt arról, hogy a Geek Squad egy dolgozója gyerekpornót talált az egyik gépen, és szólt is az FBI-nak. A cég akkor azt állította, hogy gyakran botlanak illegális tartalomba, de nem aktívan nem keresik az ilyesmit.

Bár már az is etikailag ingoványos talaj, ha csak a véletlenül eléjük kerülő tartalmat jelentik az alkalmazottak a nekik szerelésre beadott gépeken, de a most nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint legalább egy esetben az egyik szerelő proaktívan át is kutatta a gépet, hogy talál-e valami jelenthetőt.