Már bárkinek elérhető a Google Lens

A Google Lens a techóriás mesterséges intelligenciával felpimpelt vizuális svájci bicskája: felismeri, mi van a képeken, információkat keres elő arról, amit a kamera lát, feliratokat fordít le, névjegykártyát szkennel és hasonlók. Eddig viszont csak a cég saját Pixel csúcsmobiljain lehetett használni. Most viszont a Google minden androidos telefonra elérhetővé teszi – írja a Techcrunch.

Pontosabban mindenkinek, aki androidos, és használja a Google Fotók appot a telefonján. A Pixeleken a Lens a Google Asszisztensbe is integrálva van, de ez egyelőre marad is a cég saját mobiljainak privilégiuma. A Fotókba viszont az ígéretük szerint hamarosan iOS-re is megérkezik a funkció. (Frissítés: Úgy tűnik, első körben csak az Android Oreót futtató készülékeken érhető el az app.)

A Google Lens tavaly ősszel, a Pixelek második generációjával mutatkozott be. Volt már a Google-nek hasonló megoldása korábban, azt úgy hívták, hogy Google Glass, de érdektelenségbe fulladt. A Lens mostani állapotában szintén nem tűnik forradalminak, viszont fontos eleme a cég mesterséges intelligenciára épülő stratégiájának, és várhatóan egyre okosabb és ügyesebb lesz.