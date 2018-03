400 millió dollárral szállt ki egy Bitcoin-bálna

Bálnának a Las Vegas-i szleng azokat a szerencsejátékosokat hívja, akik óriási pénzekkel játszanak - és ugyanilyen jelentéssel vette át a kriptovaluták körüli közösség is. Most az egyik legismertebb ilyen bálna (a kriptopénzek jellegéből adódóan már alapban az is ritka, hogy egy nagy pénzeket forgató figura személyazonossága ismert legyen), Nobuaki Kobayashi jelentette be, hogy megvált egy jelentősebb adag Bitcointól. Tavaly szeptember óta 400 millió dollárt kaszált a kriptobizniszből való kiszállással, ez kicsit több mint 100 milliárd forintnak felel meg. És még majdnem kétmilliárd dollárnyi virtuális pénze maradt is.

Kobayashi egyébként ügyvéd, és nem befektetőként van köze a Bitcoinhoz: ő a Mt.Gox egykori bitcointőzsde vagyonfelügyelője. A 400 millió sem a saját zsebébe megy, hanem a Mt.Gox egykori ügyfelei és hitelezői kártalanítására. A Mt.Gox valamikor a világ legnagyobb online kriptopénz-börzéje volt, és négy éve ment csődbe, miután bejelentette, hogy egy hekkertámadásban 850 ezer bitcoint veszítettek el. Ez akkor 500 millió dollárt ért, ma már ennek a sokszorosát érné. Később kb. 200 ezer bitcoint sikerült visszaszerezni ebből.

Hogy hogyan, hol, kinek, és milyen árfolyamon adta el Kobayashi a bitcoint, arról nem nyilatkozott, szakértők 10 ezer dolláros átlagos eladási árfolyamra tippelnek.