A Facebook a Lázár-videóról: rasszista és gyűlöletkeltő

A Vice magazin hosszú cikkben foglalkozik azzal, miért távolította el, majd engedélyezte mégis a Facebook Lázár János elhíresült bécsi videóját (a cikket a 444 találta meg). A miniszter abban azt próbálta bebizonyítani, hogy Bécs milyen borzasztó, koszos és veszélyes hellyé vált a migráció miatt (hogy mi a valóság, azt az ugyanott forgató munkatársaink mutatták be).

A videót Lázár a Facebookon publikálta kedd este, de az szerda délelőtt eltűnt a közösségi oldalról. Hamarosan kiderült, hogy a videót a Facebook tette ideiglenesen elérhetetlenné, miután azt vélt gyűlöletkeltő tartalma miatt több Facebook-felhasználó is jelentette. A videó – ami széleskörű tiltakozást váltott ki Ausztriában – később újra elérhetővé vált a miniszter oldalán, Lázár továbbra isfenntartja az abban mondottakat, de péntek este kiállt minisztere mellett Orbán Viktor is.

A témával most foglalkozó Vice megjegyzi: a Facebook nagyon ritkán töröl kormányzati tartalmat a felhasználó szabályok megsértése miatt, így különösen figyelemreméltó, hogy – ha csak átmenetileg is – de ez történt a fehér keresztények kiszorításról, koszt és bűnözést hozó migránsokról szóló bejegyzéssel.

A lapnak a videóval kapcsolatos döntéseiket a Facebook szóvivője így magyarázta: „Az emberek azért használják a Facebookot, hogy vitatkozzanak és felhívják a figyelmet fontos kérdésekre, de

el fogjuk távolítani azokat a tartalmakat, amelyek megsértik közösségi irányelveinket, beleértve a gyűlöletbeszédet. Ugyanakkor kivételt tehetünk, ha a tartalom hírértékű, jelentős vagy közérdekű.”

Erre az érvre az emberi jogok védelmével foglalkozó Human Rights Watch szervezet európai médiaigazgatója csak annyit tudott mondani: „hogy hírértékű, azzal nehéz vitatkozni. Mert

tényleg fontos, hogy az európaiak tudják, hogy az EU egyik tagállama rasszista gyűlöletpropagandát folytat.

Az amerikai Henry Jackson Társaság igazgatója viszont azt mondta, a Facebooknak világosabbá kellene tennie, hogy a gyűlöletbeszédet nem tolerálja, ahogy azt is, hogy mit is tekint gyűlöletbeszédnek. Nikita Malik is emlékeztetett arra, hogy a megosztó videó egy politikai kampány részeként egy politikai párt érdekeit képviselve készült el.