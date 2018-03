Jöhet a kakaóbiztos billentyűzet az Apple-től

Forradalmi újítást nyújtott be az Apple az Egyesült Államok szabadalmi hivatalához, derül ki a The Verge cikkéből. Aki löttyintett már véletlenül kólát méregdrága MacBookjának billentyűzetére, hogy aztán a cukor és sav miatt pillanatok alatt bekrepált fődarabot ugyancsak méregdrágán cseréltesse, az most óvatosan pezsgőt bonthat. Az új szabadalom ugyanis a rendkívül kifinomult és érzékeny Apple billentyűzetek (MacBook Air és Pro notebookok főleg) védelméről szól, arról, miképp lehet megakadályozni, hogy a rájuk kerülő szilárd és folyékony szennyeződések ne tegyenek kárt az alattuk megbúvó mechanikában, elektronikában.

A 2018. március 8-án közzétett szabadalom alapvetően kétféle módszert ír le a szennyeződések távoltartására: az egyik légmentesen zárja a műanyag billentyű alatti teret, a másik egy membrán segítségével minden leütésre levegőt pumpálna a billentyű köré, kifúvatva ezzel az odakerült szennyeződést. A szabadalom többféle megoldást is körvonalaz, amint az a csatolt ábrákból kiderül.

Grafika: Apple Három megoldás a sokból

A dokumentációból kiderül, hogy a fejlesztés nem új: az Apple 2016. szeptember 8-án nyújtotta be a szabadalmat, amit most tettek közzé. Ez kissé aggodalomra is adhat okot: elképzelhető, hogy az Apple-nek esze ágában sincs kajabiztossá tenni laptopjai billentyűzetét, hogy ne essen el a cég a szervízbe beadott gépek fődarabcseréjéből befolyó bevételektől.