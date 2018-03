Pornóoldalakra menekülnek a YouTube-ról a fegyveres videók

A Google tavaly októberbe, a Las Vegas-i tömegmészárlás után kezdett el szigorúbban nézni a YouTube fegyveres videói között. A videómegosztón rengeteg olyan tartalom van, amin fegyverrajongók (az egyébként legálisan tartott) fegyvereiket mutogatják, célba lőnek velük és hasonlók; de sok a jogilag ingoványos talajon álló videó is, amiben például fegyverek átalakítását mutatják be, vagy eladásra hirdetnek fegyvereket.

Az első áldozatok a bump stock, vagyis rugós válltámasz használatát bemutató tartalmak voltak, ezzel a kütyüvel lehet egy félautomata fegyver tűzgyorsaságát felturbózni egy automata gépkarabély szintjére. A Las Vegas-i lövöldöző, John Paddock is egy ilyet használt, és még a fegyvertartás szigorítását élesen ellenző Trump elnök is meglebegtette, hogy ezeket be kellene tiltani.

Úgy tűnik, most beindult a fegyveres videók kipucolásának második fázisa, a YouTube frissítette a szabályzatát, és belekerült egy új passzus a fegyverekkel kapcsolatban. Ez kimondja, hogy tilos a lőfegyverek és kiegészítőik (beleértve a lőszert) hirdetése, illetve a házilagos barkácsolásuk bemutatása. Erre hivatkozva pedig el is kezdték törölni a szabályt megszegő videókat illetve csatornákat. Már amelyiket, ugyanis a fegyvertartást támogató legerősebb lobbiszervezet, az NRA csatornáját például nem voltak hajlandók törölni, hiába küzdöttek ezért aktivisták.

Ennél rosszabbul járt a Spike's Tactical nevű népszerű csatorna, amit először töröltek, aztán később visszaállítottak - de ettől még a fegyverrajongói közösségben kitört a pánik. A lehetséges megoldást most az InRange TV (140 ezer követő, 24 millió videómegtekintés) mutatta meg: bejelentette, hogy a PornHub oldalán indít új csatornát, ami a nevéből könnyen kitalálható műfajban, pornóban utazik, és elég sikeres, az egész internet 35. legnagyobb látogatottságú oldala. Bár a lépés elsősorban marketinges trükknek tűnik a pornósok és a fegyveres oldal részéről is, valójában egészen működőképes ötlet, a pornóoldalon ugyanis aligha fogják majd olyan szigorúan a lövöldözős tartalmakat, mint a YouTube-on.

A YouTube egyelőre nem kommentálta az esetet, de több hasonló oldal jelentette be, hogy fontolgatja a pornós menekülőútvonalat.